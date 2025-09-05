Estados Unidos
Banco más grande de EE. UU. ofrece regalo de 200 dólares a sus nuevos clientes: así puede reclamarlo
La oferta es por tiempo limitado, por lo que las personas deben cumplir con las condiciones lo más pronto posible.
El banco más grande Estados Unidos anunció que está regalando a sus usuarios 200 dólares por tiempo limitado, por lo que los beneficiarios deben aprovechar la oferta en cuanto antes.
Se trata de la institución financiera JPMorgan Chase (Chase Bank), que ha informado a los estadounidenses sobre una tarjeta de crédito, denominada Chase Freedom Unlimited, que ofrece decenas de beneficios para las personas que la obtengan.
Sin embargo, el banco anunció que para este septiembre, los clientes nuevos que soliciten la mencionada tarjeta verán reflejados los 200 dólares en sus cuentas bancarias, como parte de una bonificación de inscripción por primera vez.
Así las cosas, JPMorgan Chase estableció una única condición para que las personas puedan acceder al monto de regalo.
Los nuevos clientes requieren hacer compras de al menos 500 dólares durante los primeros tres meses tras obtener la tarjeta de crédito.
Los usuarios de este banco deben tener en cuenta que es una oferta limitada y solo aplica para septiembre de este año. Sin embargo, la tarjeta sigue siendo llamativa para los estadounidenses por sus otros beneficios.
Algunos clientes han desatacado que con el uso de esta tarjeta, reciben un reembolso del 1,5 % en efectivo por todas las compras que realizan. Además, esta Chase Freedom Unlimited tiene una tarifa anual de 0 dólares, lo que representa una gran diferencia en comparación con los demás gigantes bancarios del país.
Las personas también podrán acceder a ofertas especiales en comidas y farmacias en viajes, si compran tiquetes y hospedaje mediante el programa Chase Travel. De acuerdo con los detalles de la tarjeta, durante los primeros 15 meses de uso, la tasa de interés será de 0 dólares.
JPMorgan Chase se ha consolidado como uno de los bancos más grandes e importantes de Estados Unidos tras 225 años de presencia en el país.
El año pasado, la institución generó más de 180 mil millones de dólares en ingresos, y cuenta con más de 3 billones de dólares en activos, de acuerdo con detalles de la prensa estadounidense. Por lo anterior, este banco lidera la lista de los más reconocidos del territorio estadounidense.
Le siguen Bank of America, que tiene más de 2 billones de dólares en activos, seguido por Citibank, que cuenta con 1,7 billones de dólares en activos. La lista de los cinco bancos más grandes la cierra US Bank, con alrededor de 660 mil millones de dólares en activos, según un ranking de MX Technologies.