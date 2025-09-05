Suscribirse

Banco más grande de EE. UU. ofrece regalo de 200 dólares a sus nuevos clientes: así puede reclamarlo

La oferta es por tiempo limitado, por lo que las personas deben cumplir con las condiciones lo más pronto posible.

Redacción Mundo
6 de septiembre de 2025, 1:32 a. m.
El banco dará el dinero a sus nuevos clientes. | Foto: adobe stock

El banco más grande Estados Unidos anunció que está regalando a sus usuarios 200 dólares por tiempo limitado, por lo que los beneficiarios deben aprovechar la oferta en cuanto antes.

Se trata de la institución financiera JPMorgan Chase (Chase Bank), que ha informado a los estadounidenses sobre una tarjeta de crédito, denominada Chase Freedom Unlimited, que ofrece decenas de beneficios para las personas que la obtengan.

Sin embargo, el banco anunció que para este septiembre, los clientes nuevos que soliciten la mencionada tarjeta verán reflejados los 200 dólares en sus cuentas bancarias, como parte de una bonificación de inscripción por primera vez.

Un signo de JPMorgan Chase & Co bank en su sede en Nueva York, 15 de marzo, 2013. REUTERS/Lucas Jackson. JP Morgan Chase & Co está abandonando las operaciones de materias primas físicas, dijo el viernes el banco en un sorpresivo comunicado, debido a que el papel de Wall Street en las operaciones de los barcos petroleros, granos de café y metales es objeto de una intensa presión política y regulatoria. LUCAS JACKSON (Foto de ARCHIVO) 27/7/2013
Banco JPMorgan Chase & Co. | Foto: LUCAS JACKSON

Así las cosas, JPMorgan Chase estableció una única condición para que las personas puedan acceder al monto de regalo.

Contexto: Golpe al bolsillo: bancos de EE. UU. vuelven a cobrar esta alta tarifa que afecta a millones de personas

Los nuevos clientes requieren hacer compras de al menos 500 dólares durante los primeros tres meses tras obtener la tarjeta de crédito.

Los usuarios de este banco deben tener en cuenta que es una oferta limitada y solo aplica para septiembre de este año. Sin embargo, la tarjeta sigue siendo llamativa para los estadounidenses por sus otros beneficios.

Algunos bancos le recuerdan a los usuarios que nunca deben aceptar ayuda de extraños durante una transacción.
La oferta aplica para los nuevos clientes de una tarjeta de crédito. | Foto: Getty Images/Image Source

Algunos clientes han desatacado que con el uso de esta tarjeta, reciben un reembolso del 1,5 % en efectivo por todas las compras que realizan. Además, esta Chase Freedom Unlimited tiene una tarifa anual de 0 dólares, lo que representa una gran diferencia en comparación con los demás gigantes bancarios del país.

Contexto: Gobierno de EE. UU. embargará viviendas de las personas que no estén al día con este importante trámite

Las personas también podrán acceder a ofertas especiales en comidas y farmacias en viajes, si compran tiquetes y hospedaje mediante el programa Chase Travel. De acuerdo con los detalles de la tarjeta, durante los primeros 15 meses de uso, la tasa de interés será de 0 dólares.

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
La oferta aplica para septiembre del 2025. | Foto: Getty Images

JPMorgan Chase se ha consolidado como uno de los bancos más grandes e importantes de Estados Unidos tras 225 años de presencia en el país.

El año pasado, la institución generó más de 180 mil millones de dólares en ingresos, y cuenta con más de 3 billones de dólares en activos, de acuerdo con detalles de la prensa estadounidense. Por lo anterior, este banco lidera la lista de los más reconocidos del territorio estadounidense.

Le siguen Bank of America, que tiene más de 2 billones de dólares en activos, seguido por Citibank, que cuenta con 1,7 billones de dólares en activos. La lista de los cinco bancos más grandes la cierra US Bank, con alrededor de 660 mil millones de dólares en activos, según un ranking de MX Technologies.

