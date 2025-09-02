Misterioso video de un hombre lanzando objetos extraños desde la ventana de la Casa Blanca: Trump defiende que es IA

Por redes sociales rondó un video que muestra una persona arrojando objetos extraños desde una ventana de la Casa Blanca, en Estados Unidos, y desató toda clase de comentarios referente a lo sucedido. Pues los objetos que caen al suelo parecen grandes maletas de color negro.

Ante la situación, y los reclamos que han hecho a la presidencia de Estados Unidos, el mandatario Donald Trump dijo este martes, 2 de septiembre, que la grabación fue “probablemente generada por inteligencia artificial”, pese a que anteriormente un trabajador de la institución aseguró que las extrañas imágenes son reales y que fue un contratista el que arrojó las cosas.

“De hecho, no se pueden abrir las ventanas. ¿Sabes por qué? Todas están fuertemente blindadas y son a prueba de balas”, agregó el presidente Trump desde el Despacho Oval, donde anunció a la prensa que la sede de la Fuerza Espacial se trasladará a la ciudad de Huntsville, en el estado de Alabama.

Incluso, detalló que su esposa y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha quejado por la falta de luz y ventilación natural que recibe el recinto de la presidencia.

“Dijo: ‘Me encantaría que entrara un poco de aire fresco’. Pero no se puede. Son a prueba de balas, en primer lugar. Están selladas. Y en segundo lugar, cada ventana pesa unos 270 kilos. Hay que ser muy fuerte para abrirlas", añadió el jefe de Estado.

En medio de su conferencia de prensa este 2 de septiembre, un corresponsal de Fox News, Peter Doocy, se acercó al presidente para mostrarle el video y preguntar de qué se trata. En ese momento, un miembro del equipo de Trump dijo que quizá la ventana pudo haber sido abierta como parte de una serie de remodelaciones que se están llevando a cabo en la habitación Lincoln, en el segundo piso de la Casa Blanca.

Sin embargo, el presidente sostuvo que era un montaje, y que las imágenes no son reales. “Esas ventanas están selladas. Todas están selladas. No se pueden abrir”, insistió.

El video fue compartido miles de veces el pasado fin de semana. Fue cuando un asistente de presidencia verificó las imágenes para brindar mayor información. Más tarde, anunció que la persona que se observa lanzando cosas “era un contratista que realizaba tareas de mantenimiento habituales mientras el presidente estaba ausente”, dijo el funcionario en entrevista con New York Post.