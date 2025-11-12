Suscribirse

Estados Unidos

Multas de tránsito en Estados Unidos: ¿cuándo prescriben y qué ocurre si no las paga?

Las sanciones de tránsito pueden permanecer años en el historial de conducción y afectar el seguro o la licencia. Ignorarlas puede salir mucho más caro de lo que parece.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 2:35 p. m.
Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro
Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro | Foto: Getty Images

Las infracciones de tránsito en los Estados Unidos pueden convertirse en un problema mayor que una simple multa, por lo que pueden incidir desde el impacto en la licencia de conducir hasta el aumento de la prima del seguro.

Contexto: Massachusetts propone límites estrictos al autoservicio en supermercados y multas severas

¿Cuánto tiempo permanecen vigentes las multas en el registro?

El plazo en que una infracción de tránsito puede seguir figurando en su historial, depende básicamente del estado donde esta ocurrió. Así lo explica un reciente artículo de El Cronista sobre los plazos de prescripción y las consecuencias de no pagar dichas sanciones.

  • En estados como California o Virginia, puede extenderse hasta 7 años.
  • En casos de infracciones graves, por ejemplo, conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), el registro podría ser permanente.
  • En la mayoría de los estados, el registro de infracciones se mantiene entre 3 y 5 años.

Por ejemplo, en Texas, algunas infracciones quedan registradas de forma permanente, mientras que en Florida el plazo típico ronda los 3 a 5 años y en New York los puntos pueden caducar tras 18 meses, pero la multa queda en el historial.

Dado que cada estado establece sus propias reglas, es fundamental consultar al organismo local de tránsito, el Department of Motor Vehicles (DMV) correspondiente, para conocer el plazo exacto en cada situación.

Las autoridades de tránsito pueden suspender la licencia hasta que se abonen las multas acumuladas
Las autoridades de tránsito pueden suspender la licencia hasta que se abonen las multas acumuladas | Foto: Getty Images

¿Qué pasa si no paga la multa?

Según se explica en el artículo en mención, ignorar una multa de tránsito puede acarrear más que un simple aviso olvidado, pues las consecuencias pueden escalar.

Estas podrían ser algunas de las repercusiones que implicaría el no pagar las multas:

  • Recargos: si no paga, la deuda puede aumentar con intereses y cargos adicionales.
  • Suspensión de la licencia de conducir: algunos estados suspenden la licencia si la multa queda impaga o si los puntos se acumulan.
  • Impacto en el seguro: las aseguradoras revisan el historial de manejo al renovar la póliza. Una infracción impaga o un historial con puntos puede traducirse en un aumento de la prima.
  • Registro prolongado: en casos más graves, huir de un accidente, conducir bajo la influencia, etc., la sanción puede permanecer registrada indefinidamente.

Para evitar cualquier tipo de complicaciones, lo mejor que puede hacer es pagar la multa a tiempo o apelar de forma oportuna, en caso de que considere que ha habido un error.

Además, es importante que verifique si la infracción afecta su historial de seguro y su licencia de conducir.

Contexto: Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

Tenga en cuenta que una infracción de tránsito en Estados Unidos no es solo un “multa rápida”, sino que puede afectar su licencia, su seguro y su historial de conducción por años.

Al ignorar el pago o al asumir que desaparecerá con el tiempo, se arriesga a sanciones mayores. Por lo tanto, tomar acción pronto, estar informado y consultar los plazos específicos de su estado son pasos esenciales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

2. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

3. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

4. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

5. Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosMultas de tránsitoinfracciones de tránsitoPagos

Noticias Destacadas

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.

Estados Unidos cancela su sistema gratuito de impuestos: el IRS cierra ‘Direct File’ y deja a millones sin opción para 2026

Redacción Mundo
x

Auroras boreales en Estados Unidos: hora y lugares donde podrá admirar el fenómeno del año. Ya se han reportado impactantes imágenes

Redacción Mundo
Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro

Multas de tránsito en Estados Unidos: ¿cuándo prescriben y qué ocurre si no las paga?

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.