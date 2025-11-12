Las infracciones de tránsito en los Estados Unidos pueden convertirse en un problema mayor que una simple multa, por lo que pueden incidir desde el impacto en la licencia de conducir hasta el aumento de la prima del seguro.

¿Cuánto tiempo permanecen vigentes las multas en el registro?

El plazo en que una infracción de tránsito puede seguir figurando en su historial, depende básicamente del estado donde esta ocurrió. Así lo explica un reciente artículo de El Cronista sobre los plazos de prescripción y las consecuencias de no pagar dichas sanciones.

En estados como California o Virginia, puede extenderse hasta 7 años .

. En casos de infracciones graves, por ejemplo, conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), el registro podría ser permanente .

. En la mayoría de los estados, el registro de infracciones se mantiene entre 3 y 5 años.

Por ejemplo, en Texas, algunas infracciones quedan registradas de forma permanente, mientras que en Florida el plazo típico ronda los 3 a 5 años y en New York los puntos pueden caducar tras 18 meses, pero la multa queda en el historial.

Dado que cada estado establece sus propias reglas, es fundamental consultar al organismo local de tránsito, el Department of Motor Vehicles (DMV) correspondiente, para conocer el plazo exacto en cada situación.

Las autoridades de tránsito pueden suspender la licencia hasta que se abonen las multas acumuladas | Foto: Getty Images

¿Qué pasa si no paga la multa?

Según se explica en el artículo en mención, ignorar una multa de tránsito puede acarrear más que un simple aviso olvidado, pues las consecuencias pueden escalar.

Estas podrían ser algunas de las repercusiones que implicaría el no pagar las multas:

Recargos : si no paga, la deuda puede aumentar con intereses y cargos adicionales.

: si no paga, la deuda puede aumentar con intereses y cargos adicionales. Suspensión de la licencia de conducir : algunos estados suspenden la licencia si la multa queda impaga o si los puntos se acumulan.

: algunos estados suspenden la licencia si la multa queda impaga o si los puntos se acumulan. Impacto en el seguro : las aseguradoras revisan el historial de manejo al renovar la póliza. Una infracción impaga o un historial con puntos puede traducirse en un aumento de la prima.

: las aseguradoras revisan el historial de manejo al renovar la póliza. Una infracción impaga o un historial con puntos puede traducirse en un aumento de la prima. Registro prolongado: en casos más graves, huir de un accidente, conducir bajo la influencia, etc., la sanción puede permanecer registrada indefinidamente.

Para evitar cualquier tipo de complicaciones, lo mejor que puede hacer es pagar la multa a tiempo o apelar de forma oportuna, en caso de que considere que ha habido un error.

Además, es importante que verifique si la infracción afecta su historial de seguro y su licencia de conducir.

Tenga en cuenta que una infracción de tránsito en Estados Unidos no es solo un “multa rápida”, sino que puede afectar su licencia, su seguro y su historial de conducción por años.