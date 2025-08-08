Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Murió Jim Lovell, astronauta comandante del Apolo 13 famoso por decir: “Houston, tenemos un problema”

El reconocido astronauta estuvo cerca de aterrizar en la Luna en 1970, cuando una emergencia en la nave obligó al equipo a abortar la misión.

Paula Malala París Núñez

8 de agosto de 2025, 10:43 p. m.
Jim Lovell
Jim Lovell murió a sus 97 años. | Foto: HUM Images / Colaborador

El famoso astronauta de la Nasa Jim Lovell murió el 7 de agosto de 2025 a sus 97 años. Es reconocido por comandar la dramática misión Apolo 13, que tuvo que ser abortada en un intento de alunizaje en 1970 y que Lovell inmortalizó con la famosa frase: “Houston, tenemos un problema”.

El legendario exastronauta murió el pasado jueves 7 de agosto en Lake Forest, en el estado de Illinois, en Estados Unidos.

“La Nasa envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas”, se lee en un comunicado de la agencia espacial estadounidense.

Jim Lovell
El exastronauta del Apolo, James Lovell, sostiene su Premio de Embajador de la Exploración, el viernes 3 de abril de 2009, en el Museo Aeronaval del Río Patuxent en Lexington Park, Maryland. Crédito de la foto: NASA/Paul E. Alers | Foto: Tomada de la NASA

El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su muerte al tiempo que celebramos sus logros”, agrega.

Según la Nasa, como comandante del Apolo 13, “su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra, y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la Nasa”.

Por su parte, la familia de Lovell emitió un comunicado este viernes 8 de agosto con la triste noticia.

“Estamos enormemente orgullosos de su extraordinaria vida y de sus logros profesionales, marcados por su legendario liderazgo en la exploración espacial tripulada”, escribió la familia.

JIM LOVELL
El astronauta James A. Lovell Jr., piloto de la nave espacial Gemini-7, sube por la rampa de la Plataforma 19 durante la cuenta regresiva previa al lanzamiento. El 4 de diciembre de 1965. | Foto: Tomada de la NASA

“Pero para nosotros, él era papá, abuelo y el líder de nuestra familia. Más importante aún, era nuestro héroe. Extrañaremos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y la manera en que nos hacía sentir que podíamos lograr lo imposible. Realmente fue único”, continúa el comunicado.

El mismo jueves, la Nasa compartió en su página oficial una serie de fotografías de Lovell, en las que se destaca su trabajo en la agencia espacial.

“James A. Lovell se unió a la Nasa en 1962 con su segundo grupo de astronautas. Participó en cuatro vuelos espaciales, dos de los cuales orbitaron la Luna: Géminis VII, Géminis XII, Apolo 8 y el casi desastroso Apolo 13“, describió la Nasa.

En 1970, Lovell estuvo cerca de pisar la Luna, junto con sus compañeros de misión: John Swigert Jr. y Fred Haise Jr. Sin embargo, un tanque de oxígeno del módulo de servicio de la nave explotó, cuando los astronautas estaban a unos 320.000 kilómetros del planeta Tierra.

Tomada de la NASA
Los astronautas de Gemini-12, James A. Lovell Jr. (izquierda), piloto al mando, y Edwin E. Aldrin Jr., piloto, se estrechan la mano frente al cartel de informe de progreso de Gemini de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa) en la pista de deslizamiento de Cabo Kennedy. | Foto: Tomada de la NASA

Fue entonces cuando, en medio de la crisis que por poco resulta en tragedia, el astronauta marcó la historia al pronunciar: “Houston, tenemos un problema aquí”.

El daño dejó sin energía y sin suministros vitales a la tripulación, por lo que el equipo tuvo que abortar la misión de aterrizar en la Luna y hacer una serie de maniobras para poder regresar a este planeta.

