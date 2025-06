La membresía Executive, que actualmente cuesta US$ 130 anuales, incluye un reembolso del 2 % en compras, con un límite de US$ 1 250 al año y ahora se añade un acceso temprano a las tiendas, un beneficio muy valorado por quienes desean evitar aglomeraciones.

A partir de esa fecha, los titulares de la modalidad Executive podrán ingresar a las instalaciones a las 9:00 a.m. entre semana y los sábados, mientras que los miembros Gold Star deberán esperar hasta las 10:00 a.m. de domingo a viernes y hasta las 9:30 a.m. los sábados.