Nuevo polémico video de la Casa Blanca sacude las redes en medio de las tensiones con Irán

El video difundido por la Casa Blanca en X, conocido en redes como “Invicto”, ha generado polémica por su estética inspirada en videojuegos en medio de las tensiones con Irán.

Margarita Briceño Delgado

12 de marzo de 2026, 1:57 p. m.
Captura de video difundido por la Casa Banca, conocido en redes como Invicto, que generó debate por su estética de videojuego, en medio de las tensiones con Irán Foto: Composición Semana Getty Images/ X @WhiteHouse

La difusión de un video propagado en redes sociales bajo el nombre de “Invicto” ha generado debate internacional sobre el uso de contenidos audiovisuales en la comunicación política durante conflictos armados.

El clip, cuyo título original es “Justice the American Way”, fue publicado el 6 de marzo de 2026 por la cuenta oficial de la The White House en la plataforma X y rápidamente se volvió viral.

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

El video que publicó la Casa Blanca y que se hizo viral por su relación con el conflicto contra Irán

El video dura poco más de 40 segundos y muestra un montaje que combina imágenes de operaciones militares con una estética inspirada en videojuegos de combate.

Esto provocó críticas por presentar acciones reales de guerra con un lenguaje visual propio del entretenimiento digital.

Aunque en redes sociales comenzó a circular con el apodo de “Invicto”, ese no es el nombre oficial del material difundido por la Casa Blanca, sino una forma en que algunos usuarios lo bautizaron por su tono triunfalista y su estilo visual.

La publicación se produjo en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Irán, lo que amplificó la atención sobre el contenido.

Diversos medios internacionales señalaron que el montaje utiliza recursos narrativos propios del entretenimiento como edición acelerada, música épica y efectos visuales, para presentar operaciones militares reales.

Esto ha generado interpretaciones encontradas entre analistas políticos y especialistas en comunicación digital.

Según reportó ABC News, el video forma parte de una estrategia comunicativa dirigida a reforzar la imagen de poder militar estadounidense, en redes sociales.

Lo anterior cobra importancia al ser un espacio que cada vez se vuelve más relevante como medio para transmitir los mensajes oficiales de los gobiernos.

El material fue replicado miles de veces pocas horas después de su publicación y se convirtió en tema de discusión en plataformas digitales y medios de comunicación.

Sin embargo, la pieza también recibió críticas. Algunos comentaristas consideraron que el estilo del video puede trivializar un conflicto armado, al presentar acciones militares con una narrativa cercana al entretenimiento.

La estética del videojuego en medio de la tensión con Irán

El debate se intensificó cuando figuras públicas cuestionaron el uso de referencias visuales y culturales que recuerdan videojuegos populares.

Para especialistas en comunicación política, el caso refleja una tendencia creciente en la que los gobiernos utilizan formatos virales y lenguaje audiovisual propio de internet para amplificar sus mensajes.

En ese contexto, el video difundido por la Casa Blanca ilustra cómo las narrativas digitales se han convertido en un elemento clave de la comunicación gubernamental durante crisis internacionales.

La controversia en torno al clip continúa alimentando el debate sobre los límites éticos y comunicativos del uso de material propagandístico en tiempos de conflicto.

Especialmente, cuando se difunde a través de redes sociales donde la viralidad puede amplificar rápidamente su impacto global.