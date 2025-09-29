Suscribirse

Estados Unidos

Números ganadores del Powerball: estos son los resultados del sorteo jackpot del 29 de septiembre de 2025

El sorteo reveló una nueva combinación de números que mantiene la atención de millones de jugadores en todo Estados Unidos.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

29 de septiembre de 2025, 6:24 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall

El sorteo del Powerball de este lunes, 29 de septiembre de 2025, mantuvo a la expectativa a millones de jugadores en todo Estados Unidos, que esperaban llevarse el codiciado jackpot que venía acumulándose en las últimas semanas.

Los números oficiales revelados fueron 10, 16, 32, 61 y 66, acompañados de la Powerball 04, según informó el portal especializado USAMega y la página oficial de Powerball.

La expectativa en torno al premio mayor era alta después de que en los sorteos anteriores no apareciera un ganador absoluto. Como suele ocurrir en estos casos, el bote había crecido de manera significativa, atrayendo a jugadores habituales y a quienes solo se animan cuando la cifra alcanza montos históricos.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería.
Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo un boleto con la combinación exacta que permita reclamar el jackpot de este lunes, por lo que el acumulado podría seguir creciendo de cara al sorteo del miércoles.

El Powerball es uno de los juegos de lotería más populares en Estados Unidos y se caracteriza por sus enormes premios. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26, correspondiente a la bola roja.

Contexto: Vuélvase millonario sin ganar la lotería, ofrecen una exuberante suma de dinero al que encuentre este error en WhatsApp

Según datos oficiales, la probabilidad de acertar el jackpot es de apenas una entre 292 millones, lo que explica por qué los grandes premios suelen acumularse por varias semanas antes de aparecer un ganador.

Además del premio mayor, existen múltiples categorías que otorgan sumas menores, las cuales pueden multiplicarse si se activa la opción Power Play. Aunque estas cantidades no alcanzan los millones del jackpot, representan un incentivo adicional para quienes participan con frecuencia.

El precio del boleto básico es de US$ 2, un costo que parece bajo frente a la magnitud de las cifras en juego.

Millones de personas juegan esta lotería a diario.
Millones de personas juegan esta lotería a diario. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

En septiembre, el Powerball acaparó titulares cuando dos boletos vendidos en Texas y Missouri compartieron un histórico premio de $1.787 mil millones de dólares, lo que generó un auge de ventas en todo el país y un renovado interés por cada sorteo. Este antecedente hizo que el sorteo de este lunes concentrara una atención especial, con miles de personas pendientes de los resultados publicados en la página oficial.

Contexto: Estados Unidos | Un ama de casa ha ganado tres veces la lotería: este es su secreto

Desde la organización del Powerball se insiste en el llamado al juego responsable, recordando que, pese a la emoción de los sorteos, la probabilidad de ganar sigue siendo extremadamente baja. “Juegue por diversión y nunca gaste más de lo que puede permitirse”, señala la lotería en su sitio oficial.

Por ahora, el suspenso continúa. Si el jackpot no encuentra el dueño del lunes, la cifra volverá a crecer y podría convertirse en el próximo gran récord de la lotería más famosa del país.

PowerballLoteríasEstados UnidosganadorespremioJuegos de azarSorteos

