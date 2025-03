ONG alerta sobre el grave impacto del congelamiento de fondos para ayudas humanitarias en Estados Unidos

En este sentido, Humanity & Inclusion, que en 2024, HI llegó a más de 2,5 millones de personas, sin embargo, la actual pausa en las actividades financiadas por US ha detenido servicios críticos. La congelación y posible cancelación de la financiación estadounidense afecta a 37 proyectos dirigidos por HI, lo que puede afectar a unos 225.000 de nuestros beneficiarios e indirectamente a más de 4 millones de personas en el mundo.