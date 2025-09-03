Oportunidad única: esta ciudad de Estados Unidos está vendiendo casas por un dólar

El gobierno metropolitano de Louisville ha lanzado una iniciativa llamada Landbank-A-Rama, a través del cual usted podrá adquirir propiedades vacías y deterioradas, por tan solo un dólar.

En su sitio oficial, se puede apreciar la lista de 31 propiedades disponibles bajo esta modalidad, como parte de una iniciativa que busca regenerar las zonas afectadas por el abandono urbano.

De acuerdo a lo que se informa a través del medio Newsweek, el programa está diseñado para que los compradores que estén interesados puedan solicitar estas propiedades a precios extremadamente asequibles, con la esperanza de que inviertan en su rehabilitación, ayudando así a mejorar los barios en donde se encuentran estas casas.

Básicamente, la ciudad busca revertir el deterioro en sectores con viviendas sin ocupación, ofreciendo una solución innovadora mediante ventas simbólicas, que los vecinos se conviertan en agentes de cambio.

Para quienes deseen arriesgarse en estas casas, construidas entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hay opciones para todos los gustos.

Algunas cuentan con un dormitorio y un baño completo, mientras que otras tienen hasta cinco dormitorios y dos baños completos.

Casas para reconstruir y volver a recuperar los barrios en Estados Unidos, a tan solo un dólar. | Foto: Getty Images

Requisitos esenciales de compra

Aunque la tentación es grande, antes de tomar la decisión de pagar un dólar por una vivienda, debe hacer cuentas y considerar los gastos en los que va a tener que incurrir para su restauración.

Así, el costo final de la compra de estas casas podría superar los U$100,000.

Sin embargo, este no es un motivo para desanimarse, así que si está interesado en reconstruir cualquiera de las propiedades, deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:

Los compradores deben demostrar que disponen de U$62,750 en fondos para la rehabilitación y completar las reparaciones estructurales y exteriores en un plazo de 12 meses, a partir de la fecha de venta.

Para acceder a una de las 31 casas disponibles en Louisville, los interesados deben entregar un plan de remodelación completo, el cual debe incluir presupuesto detallado, diseño de la obra, comprobantes de fondos y justificar el propósito final de la vivienda.

