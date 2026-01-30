Peligro en Estados Unidos: la vida de las personas que permanecen sin electricidad podría estar en riesgo

Estados Unidos ha tenido que afrontar los estragos causados por el paso de la tormenta Fern; sin embargo, un número significativo de usuarios aún permanece sin servicio de energía eléctrica.

Las condiciones climáticas adversas provocaron fallas en distintos sistemas eléctricos. A puertas de la llegada de una nueva tormenta invernal, Gianna, crece la preocupación, ya que hay hogares que dependen de la electricidad para el funcionamiento de sus sistemas de calefacción.

Sin precedentes: se podrán superar récords de frío en Estados Unidos, con millones de personas afectadas por este fenómeno

Los peligros del frío Foto: AP

Se espera que, en algunas zonas del territorio norteamericano, las acumulaciones de nieve sean tan significativas que incluso puedan superar los registros de años anteriores.

Hay personas que llevan seis días sin servicio eléctrico y han tenido que afrontar la inclemencia del clima de manera inadecuada.

Los riesgos para la salud aumentan considerablemente cuando las temperaturas son extremadamente bajas, ya que la hipotermia puede presentarse en cualquier momento y poner en peligro incluso la vida de quienes la experimentan. Esta condición constituye una emergencia médica, pues el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo.

Se prevé que el frío que afecta a Estados Unidos continúe hasta febrero, por lo que es necesario tomar precauciones, especialmente en zonas donde los cortes de energía puedan afectar el funcionamiento de los sistemas de calefacción.

Aunque se encuentre en una zona donde no se han registrado cortes eléctricos, es recomendable prepararse igualmente, ya que estos pueden presentarse de manera súbita y es mejor estar alerta antes de enfrentar algún contratiempo.

Recomendaciones

Tener disponible abundante ropa térmica para hacer frente al frío, así como mantas térmicas de emergencia para actuar ante un posible caso de hipotermia.

Si cuenta con vehículo, mantenga el tanque de combustible lleno; en caso de necesidad, podrá ingresar al auto y encender el sistema de calefacción.

Tormenta invernal. Foto: AP

Guarde alimentos ricos en calorías para ayudar a mantener la temperatura corporal.

Se debe prestar especial atención a poblaciones sensibles, como adultos mayores, bebés y menores de edad, ya que son más propensos a sufrir complicaciones asociadas con el frío.

Más de 30 personas han muerto a causa del paso de la tormenta Fern en Estados Unidos, algunas por hipotermia y otras por incidentes relacionados con quitanieves, entre otras causas.Revise constantemente las alertas oficiales, ya que allí se informan posibles órdenes de evacuación emitidas por los organismos correspondientes.

Este fin de semana podrían superarse récords de bajas temperaturas en el territorio estadounidense, y la ciudad de Tampa, en Florida, podría presenciar la caída de nieve después de 16 años.