Estados Unidos

Peligro en Estados Unidos: la vida de las personas que permanecen sin electricidad podría estar en riesgo

Más de 220.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en Estados Unidos, siendo este un factor que impide que en ciertos hogares funcionen los sistemas de calefacción.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de enero de 2026, 7:01 p. m.
Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal en EE. UU. Foto: Getty Images via AFP

Estados Unidos ha tenido que afrontar los estragos causados por el paso de la tormenta Fern; sin embargo, un número significativo de usuarios aún permanece sin servicio de energía eléctrica.

Las condiciones climáticas adversas provocaron fallas en distintos sistemas eléctricos. A puertas de la llegada de una nueva tormenta invernal, Gianna, crece la preocupación, ya que hay hogares que dependen de la electricidad para el funcionamiento de sus sistemas de calefacción.

Una persona empuja una silla de ruedas en Bourbon Street durante una nevada, en Nueva Orleans, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert)
Los peligros del frío Foto: AP

Se espera que, en algunas zonas del territorio norteamericano, las acumulaciones de nieve sean tan significativas que incluso puedan superar los registros de años anteriores.

Hay personas que llevan seis días sin servicio eléctrico y han tenido que afrontar la inclemencia del clima de manera inadecuada.

