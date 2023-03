Población infantil migrante y el reto que refiere para Estados Unidos: ¿qué hará el país?

Se estima que en el último año llegaron a Estados Unidos 130.000 menores no acompañados.

Autoridades estadounidenses elevaron un anuncio encaminado a investigar y poner freno al exponencial aumento del trabajo infantil en ese país, advirtiendo que incluso en el periodo previo a la pandemia había mostrado una tendencia al alza, y que ahora; en 2023, registra un crecimiento del 69% en comparación con las cifras presentadas en 2018.

En ese mismo sentido, el informe de las autoridades estadounidenses han dado cuenta de que la población que ha resultado más afectada con dicha situación precisamente se refiere a los menores de edad pertenecientes a familias migrantes provenientes de América Latina que arriban a Estados Unidos en la búsqueda de un mejor futuro.

Sobre el particular, el anuncio de las medidas hecho a finales febrero, fue hecho por el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, quien refirió que si bien en los últimos años es cuando se ha presentado un importante auge en las cifras, este “no se trata de un problema solo del siglo XIX, sino que es un problema actual” que tiene que seguir siendo combatido por las autoridades de su país.

En ese sentido, una de las primeras medidas anunciadas por las autoridades de ese país se ha referido al aumento de los controles a los mismos lugares de trabajo, afirmando que el gobierno tiene planeado incrementar las multas que se imponen a las empresas que empleen a menores en oficios como cadenas de producción y trabajos calificados como peligrosos.

Uno de los grandes focos del trabajo infantil en Estados Unidos se refiere a la llegada masiva de menores migrantes procedentes del centro y sur de América que llegan solos. - Foto: REUTERS

Según el reporte de las autoridades retomado por medios internacionales, durante la reciente vigencia fiscal las autoridades pusieron la lupa sobre 835 empresas en todo el país acusadas de haber tenido en sus filas laborales a un estimado de 3.800 menores.

Sobre las multas a imponer por parte de la administración fiscal a las empresas infractoras, las autoridades han señalado que si bien estas actualmente están fijadas en un máximo de 15.138 dólares, las estiman insuficientes o muy bajas en el propósito de lograr disuadir a las grandes empresas de cumplir con los referidos mandatos.

En ese sentido, el secretario de Trabajo de Estados Unidos anunció que actualmente se trabaja en modificar el marco regulatorio, con el fin de establecer multas aún más altas que puedan lograr con el cometido antes referido.

Sobre los casos de trabajo infantil en Estado Unidos, los medios internacionales han recordado que precisamente el pasado 17 de febrero se conoció la resolución de uno de los mayores casos de esa materia en la historia contemporánea de ese país.

Dicho caso se refiere a la demanda en contra de la empresa Packers Sanitation Services, la cual según la demanda, habría empleado a más de 100 niños en la cadena de procesamiento de carne.

El tema denunciado refería que estos menores se emplearon en 8 estados diferentes, y además del alto número de niños trabajando, otro de los asuntos preocupantes se refiere precisamente a los peligros a los que estos estuvieron expuestos, en tanto estaban a merced de elementos químicos tóxicos que normalmente son empleados en las labores de limpieza de los equipos empleados por ese sector.

El fallo conocido estimó la imposición de una multa cuantiosa de 1,5 millones de dólares.

Los menores que llegan solos a Estados Unidos se ven abocados a trabajar para mantenerse. - Foto: Guillermo Torres - Semana

De igual modo, medios internacionales han afirmado que al igual que el caso recientemente fallado, ante las instancias judiciales hay otras cerca de 600 investigaciones en marcha.

Sobre la reglamentación del trabajo infantil en Estados Unidos, es importante aclarar que, de acuerdo con la reglamentación vigente, en ese país está permitido emplear niños desde los 14 años; no obstante, este grupo etario está supeditado a oficios que presenten una carga laboral limitada que no refiera explotación, además de estar limitada al desarrollo de empleos que no refieran peligros para la salud.

En ese sentido, además de las empresas explotadoras e irrespetuosos de la legislación vigente, al problema también se suma el aumento de la oferta de mano de obra infantil, incluso por parte de niños que llegan al país en situación de desamparo, ya sea porque viajaron solos, o porque sus padres ‘se quedaron por el camino’ en medio de las redadas y operativos de las fuerzas de control fronterizo.

En ese sentido, muchas veces los menores se ven abocados a grandes necesidades económicas que los exponen a situaciones de tener que generar dinero para sostenerse, o que llegan a entornos donde las personas ‘responsables’ les obligan a aportar económicamente sin ninguna clase de consideraciones.

La reglamentación laboral de Estados Unidos permite trabajar desde los 14 años; no obstante, los trabajos aprobados para los menores tienen que cumplir con caractrísticas de no explotación, y de no contar con manipulación de elementos tóxicos. - Foto: REUTERS

Según medios locales, se estima que en el último año llegaron a Estados Unidos cerca de 130.000 menores no acompañados, y pese a que las autoridades son conscientes de la problemática, sus capacidades institucionales no han logrado protegerlo o cobijarlos a todos frente a los riesgos de tráfico y la explotación, perdiendo del radar a un estimado de 86.000 menores.

*Con información de AFP.