Principal sospechoso del asesinato del rapero Tupac Shakur se declaró no culpable

Davis, de 60 años, compareció esposado de manos y pies, con un traje azul, ante un tribunal en Las Vegas, donde fue detenido el pasado mes de septiembre por la Policía Metropolitana. La audiencia se ha retrasado varias semanas porque no contaba con un representante legal, según informó el diario The New York Times.

La muerte de Tupac

Pese a la juventud que tenía en aquel momento, es considerado como uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la época. Comenzó su carrera en la música en enero de 1991 y, entre sus éxitos, destacan temas como Changes, Old School o So Many Tears.