Estados Unidos
Resultados de Powerball este miércoles 6 de agosto: números ganadores y premios del sorteo
Esta lotería de Estados Unidos juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 hora del este.
El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En esta jornada del miércoles 6 de agosto de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 449 millones de dólares, con la opción en efectivo de 203,9 millones de dólares.
Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 15 27 45 53 43, mientras que el Powerball fue el número 9.
Además, se activó la opción Power Play con un multiplicador de 2x, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.
Resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025
Premio mayor de 449 millones de dólares.
- Números principales (5 bolas blancas): 15 27 45 53 43
- Número Powerball (bola roja): 9
- Número Power Play: 2x
Resultados recientes (últimos 3 sorteos)
- Sorteo 4 de agosto de 2025: números 8 9 19 31 38. Powerball: 21
- Sorteo 2 de agosto de 2025: números 6 18 34 35 36. Powerball: 2
- Sorteo 30 de julio de 2025: números 4 15 35 50 64. Powerball: 8
Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional. Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.