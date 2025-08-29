Revelan las aerolíneas de EE. UU. donde los vuelos cuestan hasta 50 % menos: consulte cuáles son

Expertos de Estados Unidos han analizado los mejores precios y ofertas en vuelos nacionales o internacionales, con el fin de establecer los aeropuertos y las aerolíneas más confiables para que los estadounidenses adquieran sus tiquetes de vuelo a mejor precio, sin dejar de lado la calidad que buscan para su comodidad en el aire.

La empresa Going.com, que es una página de alertas sobre vuelos baratos, ha enlistado las mejores opciones para aquellos que se encuentran planeando sus próximas vacaciones o sus viajes de trabajo.

Esta compañía recientemente obtuvo el premio Flight Deal Awards, con el que se consolidó como líder en ofrecer las mejores opciones de viajes a menor precio para los estadounidenses.

La empresa estableció las aerolíneas que más ofrecen descuentos en los tiquetes. | Foto: OBS

“La razón por la que me encantan estos premios es porque se ha prestado mucha atención a las aerolíneas por su calidad, a cuánto vuelan, cuál es el aeropuerto más grande o a categorías muy fáciles de cuantificar”, declaró Scott Keyes, fundador de Going.com al medio USA Today.

Tras obtener el premio, la empresa estableció que las aerolíneas que más ofrecen beneficios de precios para los compradores son:

Aerolíneas del suroeste Aerolíneas americanas Aerolíneas Unidas Aerolíneas Delta Aerolíneas JetBlue Alaska Airlines y Hawaiian Airlines

Los aeropuertos también ofrecen ofertas en vuelos. | Foto: Getty Images

Además, la empresa de alerta de ofertas de viajes indicó que los tres aeropuertos que cuentan con las mejores ofertas para vuelos nacionales son:

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC): el precio promedio de la oferta para un vuelo es de alrededor de 146.28 dólares, es decir, un 45 % de descuento. Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA): precio promedio de oferta: 150,67 dólares, lo que representa un 46 % de descuento. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL): en el cual las personas pueden comprar tiquetes con el 47 % de descuento.

En cuanto a vuelos internacionales, Going.com destacó estos aeropuertos como punto de partida:

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO): en el cual los precios promedio de oferta son de 418.12 dólares, lo cual es el 48 % de descuento. Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR): los tiquetes pueden tener hasta el 52 % de descuento. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK): el precio de la oferta es de alrededor de 442.08 dólares, también un 52 % de descuento.

La empresa aseguró que los precios de los tiquetes varían constantemente. | Foto: 123rf

El fundador de Going.com aseguró que los precios promedio se establecen para aquellos que reservan su vuelo a través de la página oficial de la compañía, y el descuento es comparado con los precios originales de los vuelos que parten desde cada aeropuerto mencionado.

“La mayoría de la gente planifica sus vacaciones siguiendo un proceso de tres pasos: deciden adónde quieren ir, cuándo quieren ir y, solo en el tercer paso, buscan vuelos. Invirtamos ese mismo proceso de tres pasos”, dijo Keyes.