Revelan los mejores descuentos en tecnología para el Black Friday en EE. UU.: esta es la lista

El viernes de esta semana, el 28 de noviembre, es el Black Friday, que abre cientos de ofertas apetecibles para los consumidores estadounidenses. Días antes del gran día de descuentos, las empresas y los compradores se preparan para poder adquirir todos los productos que desean a precios asequibles y justo antes de la temporada navideña.

Los artículos más vendidos en este día, que coincide con el viernes después del Día de Acción de Gracias, son los de tecnología, como celulares, computadores, relojes inteligentes, tabletas y demás dispositivos avanzados que suelen tener precios muy elevados, en especial los que son de marcas reconocidas como Apple o Samsung.

De acuerdo con un análisis de Adam Doud, que escribe para el medio The Guardian, y que es descrito como “un líder en el campo de los medios tecnológicos durante más de una década y se mantiene ocupado consiguiendo tantos teléfonos, tabletas y portátiles como sea posible“, encontró las mejores ofertas de tecnología que podrán aprovechar los estadounidenses el próximo viernes.

Esta es la lista de los cinco productos que tendrán las mejores ofertas en Amazon, y que ha sido actualizada durante todo noviembre.

Tableta Amazon Fire HD 10, la cual se podrá comprar por Amazon a 69,99 dólares, ya que cuenta con un descuento del 50 %. Originalmente vale 139,99 dólares.

Audífonos JBL Live Pro 2, que tendrán un 47 % de descuento, normalmente se encuentra en 169,95 dólares. “Cuentan con una excelente Cancelación Activa de Ruido (ANC), que facilita escuchar música a un volumen más bajo para evitar daños auditivos. Además, la batería dura hasta 10 horas con una sola carga, lo que los convierte en el compañero perfecto para los amantes de la música“, escribió Doud en su artículo.

Cámara de seguridad inteligente inalámbrica Blink Outdoor 4, la cual pasará de 129,99 a 51,99 dólares, ya que tiene hasta un 60 % de descuento para este viernes.

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, el cual convierte un televisor normal en un SmartTV que da acceso a plataformas de streaming y conexión a Internet. Este tendrá un precio de 24,99 dólares, tendrá el 50 % de descuento.