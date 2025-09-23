Se resuelve el misterio de las muertes de dos cazadores de alces desaparecidos: las evidencias son espeluznantes

El fallecimiento de dos hombres que desaparecieron mientras cazaban alces era un misterio para las autoridades.

Aunque el caso ya ha sido resuelto, los hechos alrededor del caso han sido catalogados como " horribles", debido a los signos de trauma que se evidencian en los cuerpos.

Durante varias semanas se llevó a cabo el operativo para hallar a los dos jóvenes desaparecidos, sin embargo, cuando los hallaron, ya fue demasiado tarde y habían fallecido.

Dos cazadores de alces terminaron muertos por un rayo | Foto: Foto: GoFundMe

¿Cómo murió la pareja de cazadores?

Los forenses a cargo del caso informaron que los dos jóvenes de 25 años murieron al ser alcanzados por un rayo, según informó The Colorado Sun.

La imagen que quedó en la cabeza de los forences fue la de dos cadáveres que tenían quemaduras en todo el cuerpo. Ambos fueron encontrados debajo de un árbol, a unas dos millas del comienzo del sendero del Río de los Pinos.

Se sospecha que tanto Porter y Stasko murieron instantáneamente. Así, en una fracción de segundo, cayeron víctimas del rayo.

Pese a que murieron de forma trágica, ninguno de ellos presentó heridas o muestras de algún tipo de ataque.

Porter compartió su ubicación con su prometida, Bridget Murphy, la cual marcaba que se encontraba cerca del carro de su amigo Stasko.

De acuerdo a lo que se registra en el medio The Sun, Bridget dijo que hubo un avistamiento confirmado de la pareja cerca del automóvil en la mañana del 12 de septiembre.

Se suponía que el dúo terminaría de cazar el 16 de septiembre y tenía previsto regresar a casa al día siguiente.

Para ella, la pareja de amigos estaba “en el lugar equivocado, en el momento equivicado”.

Luego de la muerte de su prometido, Bridget escribió un homenaje a su pareja:.

“Mi corazón está partido por la mitad. Ya no estoy completa”, escribió en Facebook. “No sé cómo vivir sin ti, Andrew. Lo eres todo para mí. Seis años y medio no fueron suficientes contigo”.

“Estoy enojada con esa montaña, enojada por las tormentas despiadadas que llegaron y se llevaron mi futuro con Andrew demasiado pronto”.

Para Bridget, este fue un acto extraño y horrible de la naturaleza.

Todavía no entiende por qué la vida le arrebató tan pronto a Andrew y confesó demás que siempre lo amará.

Estados <Unidos en un lugar en donde han ocurrido varias muertes por causa de los rayos, según el registro del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.