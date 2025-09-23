Suscribirse

Estados Unidos

Se resuelve el misterio de las muertes de dos cazadores de alces desaparecidos: las evidencias son espeluznantes

Una súbita tragedia acabó con la vida de dos jóvenes que se encontraban en el lugar equivocado.

Redacción Mundo
23 de septiembre de 2025, 6:16 p. m.
Jóvenes cazadores de alces fueron encontrados sin vida por las autoridades
Jóvenes cazadores de alces fueron encontrados sin vida por las autoridades | Foto: Getty Images

El fallecimiento de dos hombres que desaparecieron mientras cazaban alces era un misterio para las autoridades.

Aunque el caso ya ha sido resuelto, los hechos alrededor del caso han sido catalogados como " horribles", debido a los signos de trauma que se evidencian en los cuerpos.

Durante varias semanas se llevó a cabo el operativo para hallar a los dos jóvenes desaparecidos, sin embargo, cuando los hallaron, ya fue demasiado tarde y habían fallecido.

Dos cazadores de alces terminaron muertos por un rayo
Dos cazadores de alces terminaron muertos por un rayo | Foto: Foto: GoFundMe

¿Cómo murió la pareja de cazadores?

Los forenses a cargo del caso informaron que los dos jóvenes de 25 años murieron al ser alcanzados por un rayo, según informó The Colorado Sun.

La imagen que quedó en la cabeza de los forences fue la de dos cadáveres que tenían quemaduras en todo el cuerpo. Ambos fueron encontrados debajo de un árbol, a unas dos millas del comienzo del sendero del Río de los Pinos.

Se sospecha que tanto Porter y Stasko murieron instantáneamente. Así, en una fracción de segundo, cayeron víctimas del rayo.

Pese a que murieron de forma trágica, ninguno de ellos presentó heridas o muestras de algún tipo de ataque.

Porter compartió su ubicación con su prometida, Bridget Murphy, la cual marcaba que se encontraba cerca del carro de su amigo Stasko.

De acuerdo a lo que se registra en el medio The Sun, Bridget dijo que hubo un avistamiento confirmado de la pareja cerca del automóvil en la mañana del 12 de septiembre.

Se suponía que el dúo terminaría de cazar el 16 de septiembre y tenía previsto regresar a casa al día siguiente.

Para ella, la pareja de amigos estaba “en el lugar equivocado, en el momento equivicado”.

Luego de la muerte de su prometido, Bridget escribió un homenaje a su pareja:.

“Mi corazón está partido por la mitad. Ya no estoy completa”, escribió en Facebook. “No sé cómo vivir sin ti, Andrew. Lo eres todo para mí. Seis años y medio no fueron suficientes contigo”.

“Estoy enojada con esa montaña, enojada por las tormentas despiadadas que llegaron y se llevaron mi futuro con Andrew demasiado pronto”.

Para Bridget, este fue un acto extraño y horrible de la naturaleza.

Todavía no entiende por qué la vida le arrebató tan pronto a Andrew y confesó demás que siempre lo amará.

Estados <Unidos en un lugar en donde han ocurrido varias muertes por causa de los rayos, según el registro del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Además, se sabe que los hombres tienen cuatro veces más probabilidad que las mujeres de ser alcanzados por un rayo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

2. Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

3. La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

4. Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

5. “Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada”: Daniel Briceño cuestiona a la actriz por un “subsidio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosmuerterayo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.