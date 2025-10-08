Suscribirse

Seguro Social en Estados Unidos: ¿cuándo se hará el pago de octubre? Hay novedad

Los pagos del Seguro Social no se verán afectados por el cierre del gobierno, aunque habrá cambios en la forma de recibirlos y algunas demoras en servicios administrativos.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

8 de octubre de 2025, 4:41 p. m.
EE.UU.
A pesar del cierre parcial del Gobierno federal iniciado el primero de octubre de 2025, los beneficiarios del Seguro Social y del programa de Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) seguirán recibiendo sus pagos en las fechas previstas, sin variaciones según informó oficialmente la Administración del Seguro Social (SSA).

Según los calendarios oficiales publicados por la SSA, las fechas de pago para octubre mantienen el esquema habitual: los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 1 y el 10 del mes recibirán el desembolso el miércoles 8, aquellos con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20 el miércoles 15, y quienes nacieron del 21 al 31 lo recibirán el miércoles 22.

En cuanto al programa SSI, octubre presentará una particularidad: se emitirán dos pagos. El primero, el 1 de octubre, corresponde al beneficio para ese mes, mientras que el segundo, el 31 de octubre, cubrirá el pago de noviembre, pues el día 1 cae en fin de semana y el calendario obliga a adelantarlo.

EE.UU.
El hecho de que estos pagos continúen operando incluso en medio de un cierre gubernamental obedece a que el Seguro Social está financiado mediante gasto obligatorio por ley (mandatory spending), lo que lo exime de depender directamente de las asignaciones presupuestarias anuales sujetas a debate en el Congreso.

No obstante, aunque los pagos como tal no se verán afectados, algunos servicios vinculados a la SSA sí podrían experimentar demoras o interrupciones. Entre estos se encuentran la verificación de beneficios, la corrección de historiales de ingresos, la emisión de tarjetas de Medicare y la sustitución de documentos.

Una novedad importante que entra en vigor en octubre es la eliminación definitiva de los cheques en papel para el Seguro Social. A partir de este mes, todos los beneficiarios deberán recibir sus fondos mediante depósito directo bancario o a través de una tarjeta de débito prepagada tipo Direct Express, de acuerdo con órdenes del Departamento del Tesoro.

EE.UU.
Por su parte, el cierre del gobierno podría retrasar otros anuncios oficiales relevantes. Por ejemplo, la fijación del ajuste por costo de vida (COLA) para 2026 podría demorarse, dado que la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) ha suspendido temporalmente la publicación de datos inflacionarios.

Así pues, quien reciba beneficios del Seguro Social puede estar tranquilo: el pago de octubre se realizará tal como está programado, el 8 para muchos beneficiarios, y sin impactos por el cierre. Solo quienes perciban SSI recibirán dos pagos en octubre. Lo que sí podría verse afectado es la prestación de servicios administrativos durante este periodo.

