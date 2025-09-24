Suscribirse

Estados Unidos

Tarjeta FINABIEN en EE. UU.: requisitos, consulados y cómo evitar el 1 % de impuesto en envíos de remesas a México

La tarjeta FINABIEN ya está disponible en los consulados de Estados Unidos y permite a los migrantes enviar dinero a México con menor costo, seguridad y sin pagar el nuevo impuesto al efectivo.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

24 de septiembre de 2025, 12:23 p. m.
EE.UU.
La nueva tarjeta Finabien tiene una comisión de $2,99 dólares por operación. | Foto: Financiera del Bienestar

Miles de migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos ahora tienen una alternativa oficial para enviar remesas sin intermediarios ni cargos excesivos: la tarjeta FINABIEN o “Tarjeta Financiera para el Bienestar”.

Esta iniciativa, promovida por el gobierno de México, fue presentada como una herramienta destinada a sustituir el envío en efectivo tradicional, que a partir del 1 de enero de 2026 sufrirá un impuesto del 1% para las transferencias efectuadas por medios físicos.

El trámite de solicitud puede realizarse en línea o de forma presencial en alguno de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, sin necesidad de cita previa. Los documentos exigidos incluyen: credencial del INE, pasaporte mexicano, licencia de conducir ya sea mexicana o estadounidense, matrícula consular o pasaporte estadounidense, así como correo electrónico, número de celular y comprobante de domicilio válido en Estados Unidos.

EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la tarjeta FINABIEN | Foto: Gobierno de México

Una vez aprobado el trámite, el plástico se envía al domicilio del solicitante dentro de 7 a 10 días hábiles, según indican fuentes oficiales. En los consulados como el de San Antonio se informa que al recoger la tarjeta entregan un paquete sellado con dos plásticos: uno para uso en Estados Unidos y otro para México.

La activación se realiza mediante el portal oficial estadounidense de FINABIEN, donde el usuario valida su identidad, incluyendo una selfie y foto de documento; y finaliza el registro.

Contexto: Conozca los beneficios de tener la cuenta de nómina con Lulo Bank: “Cada transacción genera un retorno tangible”

El uso de la tarjeta permite enviar remesas con comisión fija de $2,99 dólares por operación, con un máximo de $2.500 dólares diarios y hasta $10.000 dólares mensuales. El monto enviado llega en segundos al destinatario en México, siempre y cuando posea también una tarjeta FINABIEN.

Además de su función como medio para transferencias, la tarjeta se integra con la red Visa, lo que la habilita para compras físicas y en línea, pagos de servicios y transferencias bancarias SPEI en México y ACH en Estados Unidos.

EE.UU.
Aplicación móvil de la tarjeta Finabien | Foto: Financiera del Bienestar

Un componente adicional que la campaña oficial promueve es la Bóveda Virtual, una especie de cuenta de ahorro interna que ofrece rendimientos de hasta un 10% anual con capitalización mensual, sin montos mínimos ni plazos forzosos.

La estrategia también tiene un componente político y financiero. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ha defendido públicamente la iniciativa al responder a propuestas de impuestos adicionales sobre remesas.

En mensajes dirigidos al Senado de Missouri, indicó que la tarjeta FINABIEN promueve el uso de instrumentos financieros rastreables y evita estructuras ilícitas. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha señalado que FINABIEN es una de las mejores alternativas para remesas por su bajo costo y transparencia.

Contexto: Recorte de tasas en EE. UU.: cómo aprovecharlo en sus créditos, ahorros e inversiones personales

Hasta la fecha, se han enviado millones de dólares mediante este mecanismo y se espera que el gobierno entregue $50.000 tarjetas a consulados mexicanos en Estados Unidos como parte de su despliegue inicial. Para garantizar la operación, FINABIEN está respaldada por Instituciones reguladas: la tarjeta es emitida por Pathward y el programa es comercializado por Broxel, S.A.P.I. de C.V.

La tarjeta FINABIEN podría convertirse en una solución práctica para quienes envían dinero con frecuencia desde Estados Unidos hacia México, disminuyendo costos y eliminando riesgos relacionados con el uso de efectivo. Con requisitos accesibles y una red consular amplia, este mecanismo busca consolidarse como el puente financiero eficiente para la comunidad migrante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

2. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y, en cuestión de horas, nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

4. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

5. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RemesasMéxicoEstados UnidosEnvíos requisitosconsuladoImpuestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.