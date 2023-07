“Tienes que pagar hasta por respirar”: latina en Estados Unidos reveló lo peor de vivir allá

No en vano, las autoridades han agudizado sus controles para evitar que la alta demanda esté marcada por flujo irregular y haya un ‘riesgo’ a la seguridad nacional. Esto cuando numerosos migrantes buscan rutas alternas para cruzar hacia esa nación, aun cuando sus vidas corran peligro (caso del Río Bravo y al ser blanco de los llamados ‘coyotes‘).

Y aunque el trayecto sea legal desde el comienzo, permanecer en Estados Unidos no siempre resulta como muchos pudieron quizás ‘imaginar’. El choque cultural suele ser uno de los tropiezos iniciales junto a la ‘dificultad’ que para algunos representa el hecho de dejar todo atrás, aunque sea por un tiempo.

Experiencia de una latina en EE. UU.

Por ejemplo, la suramericana reveló las cosas que no le gustan de vivir en Estados Unidos, como el costo de vida. “Acá tienes que pagar hasta por respirar. Pensé que pagamos mucho en Argentina, pero cuando llegas acá te das cuenta de que realmente es por todo”, aseveró.

“Pagas por parquear, por mirar a alguien mal... por todo”, afirmó y siguió enlistando lo que, a su juicio, continúan siendo cosas de las cuales todavía no se acostumbra. Otro aspecto mencionado fue la comida porque dijo que la más económica generalmente era la de mayor daño.

Eso explicaría el alto índice de obesidad, pues de acuerdo con Trust For America’s Health , el 40 % de los adultos en ese país sufren de sobrepeso y, en los menores, el índice se ubica en 18,5 %. Esa organización apunta a que el panorama es aún más preocupante para los sectores de menores ingresos, latinos y quienes viven en áreas rurales.

En línea con lo anterior está el sedentarismo. “La gente acá no camina (...), tienen auto para todo, hasta para ir a un supermercado que está a tres minutos caminando”, dijo. También agregó que, a diferencia de otros lugares, en Estados Unidos “no existen los mini mercados. Para todo tienes que ir a un supermercado enorme donde hay de todo”.

Latina aclaró que no todo es ‘malo’