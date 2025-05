A sus 62 años, Tom Cruise demuestra que su apetito por la acción y las grandes producciones no tiene límites. Tras despedirse emotivamente de su icónico papel como Ethan Hunt en “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, el actor ha confirmado que ya está trabajando en nuevas entregas de “Top Gun: Maverick” y “Days of Thunder”, dos de sus franquicias más emblemáticas.