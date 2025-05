Además, en medio del caos generado por los disparos y el intento desesperado de las personas por huir, una persona que caminaba por el sector resultó atropellada. Las autoridades no han dado a conocer la identidad de ninguna de las víctimas y, hasta el momento, no hay personas detenidas. El comisionado Bethel aseguró que todavía no se ha recuperado ningún arma de fuego, aunque la Policía está trabajando intensamente para avanzar en la investigación y dar con los responsables.