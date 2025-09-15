A la espera de una coronación: Philadelphia Phillies se juega todo frente a Los Ángeles Dodgers

El pasado fin de semana, del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, los fanáticos de Philadelphia Phillies esperaban una alegría proclamándose campeones de la División Este de la Liga Nacional.

Pero lo que parecía ser una barrida a Kansas City Royals terminó con una dolorosa derrota en el último partido de la serie en Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, por tres carreras a diez.

Por lo tanto, el equipo rojo no pudo celebrar el título de División junto a su afición y, en vez de eso, debió viajar a Los Ángeles, California, Estados Unidos, a visitar el Dodger Stadium.

Actualmente, los de Filadelfia tienen un promedio de .593 gracias a 89 triunfos y 61 derrotas, por lo que ya aseguraron su presencia en la siguiente fase en las Grandes Ligas.

The @Brewers and @Phillies are the first two teams to clinch #postseason berths, and they hold the top two spots in this week’s Team Power Rankings!



(MLB x Traveller Whiskey) pic.twitter.com/Bjktf8r7wQ — MLB (@MLB) September 15, 2025

Tienen una diferencia de 12 juegos sobre sus máximos perseguidores, New York Mets, equipo que promedia .513 con 77 victorias y 73 derrotas.

Tanto a metropolitanos como a Phils les restan 12 juegos, por lo que una derrota de los de Nueva York o una victoria del equipo de Filadelfia en el siguiente encuentro decidirá el campeonato del Este de la Nacional.

Por esta razón, el siguiente encuentro entre Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers podría ser uno de los más importantes de la noche de este lunes 15 de septiembre.

Sin embargo, si los de Filadelfia no obtienen una victoria frente a los actuales campeones de la Serie Mundial, deberán esperar el resultado del encuentro que se llevará a cabo en el Citi Field de Nueva York entre Mets y San Diego Padres, el próximo martes 16 de septiembre.

En dado caso de que los metropolitanos logren recortar su diferencia, Phillies deberá ganar su respectivo partido frente a Dodgers, por lo que sus probabilidades de ser el primer equipo en coronarse campeón divisional son muy altas.

En realidad, el equipo rojo está más en una lucha por ocupar el primer puesto de promedio en la Liga Nacional, con la intención de evitar rivales complejos en la postemporada.

Actualmente, el equipo que tiene el mejor promedio de la Liga es Milwaukee Brewers, con un .607 gracias a 91 victorias y 59 derrotas. La diferencia entre las dos franquicias es de dos juegos, por lo que el cierre de la temporada regular y los calendarios de ambos equipos podría ser clave en el puesto que ocupe cada uno en los playoffs.