Suscribirse

estados unidos

Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

Desde 2023, las instituciones educativas no pueden realizar admisiones con base en criterios de la raza de los solicitantes.

Redacción Mundo
8 de agosto de 2025, 5:46 p. m.
x
La educación superior en Estados Unidos tiene diferentes criterios de admisibilidad. | Foto: Getty Images

A través de un memorando, la administración Trump le dio instrucciones a la secretaria de Educación, Linda McMahon, para reformar una base de datos de educación superior que contiene datos demográficos, matrículas, criterios de admisión, inscripción y ayuda financiera.

El llamado Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria deberá incluir números que amplíen los informes institucionales sobre estudiantes admitidos, para brindar transparencia sobre admisiones justificadas en la raza.

x
Campus de la universidad de Columbia en Nueva York, una de las instituciones que más recibe estudiantes latinos en el país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El sistema hace encuestas periódicas que recopilan esta clase de datos de todas las instituciones educativas de Estados Unidos.

Contexto: Trump declara guerra educativa a los indocumentados y amenaza con cerrar el acceso universitario a miles de jóvenes

Desde 2023, la Corte Suprema dictaminó que universidades y colegios ya no puede otorgar una admisión con base en criterios de raza.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Es decir, se eliminó un precedente que tenía décadas de vigencia, el cual beneficiaba el ingreso de estudiantes negros y latinos a universidades del país estadounidense.

¿Qué se hará?

El Departamento de Educación le indicó al Centro Nacional de Estadísticas de Educación que debe recopilar dicha información.

McMahon asegura que “las instituciones de educación superior ahora tendrán que informar datos desglosados por raza y sexo relacionados con su grupo de solicitantes, el grupo admitido y el grupo inscrito a nivel de pregrado y para programas específicos de posgrado y profesionales”.

x
La actual administración se ha propuesto hacer cambios estructurales en la educación estadounidense. | Foto: Getty Images

No permitiremos que las instituciones arruinen los sueños de los estudiantes al suponer que el color de su piel importa más que su esfuerzo y logros. El Gobierno de Trump garantizará que la meritocracia y la excelencia vuelvan a caracterizar la educación superior estadounidense”, señala la funcionaria.

La razón de la medida

CNN replica que un funcionario de la Casa Blanca sostiene que “no hay suficientes datos de admisión disponibles de las universidades, lo que genera preocupaciones sobre si la raza realmente se utiliza en las decisiones de admisión en la práctica”.

Así bien, esperan que los datos solicitados puedan verificar que se esté cumpliendo lo dispuesto por la corte.

En una reciente demanda a la Universidad de Columbia, Trump logró que dicha institución se acoja a la política.

Contexto: Gobierno Trump le pone ultimátum a la Universidad de Columbia

La administración logró que “tanto los estudiantes rechazados como los admitidos desglosados por raza, color, promedio de calificaciones y desempeño en exámenes estandarizado”, dice el acuerdo entre el Gobierno federal y la Universidad.

Trump ha hecho una cruzada en su segundo mandato para cuestionar y revocar políticas educativas que tienen su origen en conceptos de diversidad, equidad e inclusión.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosUniversidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.