Estados Unidos

Último temblor en EE. UU. hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 14 de agosto

Pequeños sismos sorprendieron a comunidades de California esta mañana, sin causar daños, de acuerdo con el reporte del USGS.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

14 de agosto de 2025, 3:39 p. m.
EE.UU.
Concepto de terremoto. | Foto: Getty Images

Hoy, jueves 14 de agosto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una serie de movimientos telúricos de baja intensidad en el norte de California, generando inquietud sin causar daños.

En primer lugar, un temblor de magnitud 4,0 se registró a las 12:48 UTC (08:48 hora local), con epicentro a apenas 8,2 km de Cobb y a unos 3 km de profundidad, según datos del portal Earthquake Track, que recopila reportes del USGS.

A segundos de distancia, con la misma localización aproximada, se percibió una réplica menor, pero significativamente intensa en ese contexto.

x
Este implemento es imprescindible para medir la intensidad de sismos o terremotos. | Foto: Getty Images

Poco antes, a las 13:41 UTC (09:41 hora local), se sintió otro evento sísmico en la costa central de California, cerca de Cambria. Este movimiento alcanzó una magnitud de 3,6, con epicentro localizado a unos 35,2 km de dicha ciudad y una profundidad de 8 km.

Ambos temblores reflejan una actividad sísmica habitual en la zona, con ocurrencias frecuentes de pequeñas magnitudes que no suelen alterar la calma ciudadana.

El sitio especializado Mendocino Voice confirma esta secuencia de temblores matinales: a las 05:48 a. m. horas locales, un sismo de magnitud 4,0 impactó unas 5 millas al oeste-suroeste de Cobb (Lake County), a una profundidad de aproximadamente 1,9 millas; casi simultáneamente, otro sismo de 3,9 golpeó cerca de Laytonville, en el condado de Mendocino, a unos 8,7 millas bajo la superficie.

Estos datos coinciden con los del USGS, lo que refuerza la preocupación de las cifras y de las zonas señaladas, ofreciendo reporte para las comunidades aledañas.

El movimiento telúrico fue registrado en las últimas horas. Las autoridades investigan lo ocurrido.
El movimiento telúrico fue registrado en las últimas horas. Las autoridades investigan lo ocurrido. | Foto: 123 RF

Aunque la magnitud de 4,0 se considera ligera y no se espera que cause destrucción significativa, sí evidencia la constante dinámica de fallas geológicas en California, particularmente a lo largo del sistema de fallas de San Andrés y afines.

La ubicación cercana de los epicentros en Cobb y Laytonville sugiere una posible relación tectónica común, mientras que el fenómeno aislado en Cambria podría obedecer a fracturamientos locales en la corteza.

Habitantes de estas zonas declararon haber sentido el sacudón, aunque sin reportar daños visibles ni heridos. Acontecimientos como estos subrayan la importancia de mantener medidas de prevención, estar atentos a fuentes oficiales y contar con protocolos básicos de seguridad comunitaria.

Así, hoy se registran dos temblores destacados en el norte de California: uno de magnitud 4,0 cerca de Cobb, seguido por una réplica leve, y otro de 3,6 en las cercanías de Cambria. Todos acontecieron en horas de la mañana y permanecen dentro de lo esperado para una región tectónicamente activa.

sismosterremotoEstados UnidosCaliforniaRiesgosDesastre ambiental

