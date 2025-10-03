Suscribirse

Estados Unidos

Un influencer latino revela cómo logró conseguir trabajo legal en EE. UU. sin mayores complicaciones, después de graduarse en su país

El joven describió la forma en que consiguió empleo en el país norteamericano.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
x
Viajar y trabajar en Estados Unidos es el sueño de miles de latinoamericanos. | Foto: Getty Images

Estudiar en Estados Unidos es una ambición que atrae a miles de jóvenes en Latinoamérica, que no solo buscan alimentarse de calidad educativa, sino que esperan conseguir un futuro mejor en el país norteamericano.

Con esta premisa, Joseph Axel, un joven ecuatoriano, contó su historia a través de su perfil en Tiktok, exponiendo sus vivencias para conseguir trabajo legal en Estados Unidos.

@jaxelf

5 TIPS Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR A TU SIGUIENTE WORK AND TRAVEL! 🇺🇸 #usa #ecuador #workandtravel #j1 #summer

♬ Columbia - Quevedo

Axel, originario de Quito, menciona que apuntó a su objetivo por medio de un programa conocido como Work and Travel con visa J-1.

Este tipo de visa permite a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad a trabajos en EE. UU. con un salario asignado durante 3 meses, normalmente a mitad de año.

Contexto: EE. UU. está en búsqueda de trabajadores inmigrantes para este sector y agilizará el trámite de la visa para la labor. Así es el proceso

El objetivo no solo es el empleo, sino la inmersión total en la cultura y estilo de vida estadounidense, además de la práctica del idioma inglés.

Es indispensable que estén cursando un pregrado o posgrado en el momento de la solicitud y la fecha del viaje.

Trabajo legal

Después de dos años en el programa, Alex hizo la solicitud para una visa H-2B, que está indicada para trabajadores inmigrantes temporales que no vayan a emplearse en el sector agrícola.

Joseph Axel contó su experiencia al conseguir una visa temporal de trabajo como profesional tras haber enfrentado unos obstáculos desde Ecuador hasta su ingreso a Estados Unidos en el presente año.
Joseph Axel contó su experiencia al conseguir una visa temporal de trabajo como profesional tras haber enfrentado unos obstáculos desde Ecuador hasta su ingreso a Estados Unidos en el presente año. | Foto: TikTok (@jaxelf) / 123rf

El ecuatoriano asegura que el proceso lo realizó mediante una agencia en Ecuador, a la cual le adjunto su CV para postularla en múltiples empresas de Estados Unidos.

En dos semanas ingresó a la plataforma para que las empresas interesadas pudieran verificar el perfil. Después de esto, en enero de 2025 fue aceptado en una compañía.

Contexto: ¿Cuántas veces puede entrar a Estados Unidos si le otorgaron visa tipo B1/B2? Recomendaciones para usarla de forma correcta

Afirma que la entrevista fue “realmente es muy informal. Se enfocan más en conocer sobre ti como persona que en la parte del trabajo.

En cuanto a la exigencia del inglés, sostuvo que se necesita “un nivel intermedio alto, depende del puesto de trabajo, pero siempre para entrevistas un buen idioma es importante”.

Además, advirtió que es preferible aplicar con un tiempo prudente de antelación, ya que los trámites en USCIS, el Departamento de Trabajo o los mismos empleadores pueden presentar demoras en la documentación, y se atrasaría la fecha de inicio pactado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Pensando en mudarse? Estos son los estados de EE. UU. donde puede aprovechar la caída de precios en las viviendas

2. Gustavo Petro se pronuncia sobre el colombiano Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás: “El único que está luchando soy yo”

3. “Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

4. La reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Yerry Mina que se hizo viral: esto dijo

5. De la biometría facial al voto digital: ¿cómo se deberían redefinir las elecciones en Colombia?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosinfluencerWork and Travel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.