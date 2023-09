Video: hombre revela los cuatro mitos y temores más frecuentes de los latinos al viajar a los Estados Unidos

La primera de estas afirmaciones es si es cierto o no que se puede ahorrar hasta 2.000 dólares al mes. El influencer asegura que este mito es falso, ya que en Miami la renta ha aumentado exponencialmente, por lo que rentar un apartamento para una sola persona cuenta más de 2.000 dólares.

Esos gastos no incluyen la alimentación y otros costos mensuales que impiden de manera significativa tener un ahorro fijo y mucho menos un ahorro por un monto tan alto . El joven -eso sí- hace una salvedad cuando se puede compartir gastos con otra persona y de esta manera se ahorra un pequeño monto.

Sobre el segundo mito, el tiktoker habla de si es fácil o no comprarse un carro en Estados Unidos, a lo que responde que sí, pues en el país norteamericano tener un vehículo es una necesidad, es por esto que al tener un buen puntaje de crédito y el monto del pago incial ya “puedes retirar el auto de la concesionaria el mismo día”.

Otro de los mitos que intenta esclarecer Travel Luke es sobre la atención médica para migrantes o personas que no tienen dinero, el joven asegura que es falso el rumor de que si no se tiene dinero no es atendido en Estados Unidos, “nunca te van a dejar tirado”, aseguró.