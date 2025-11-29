Suscribirse

Estados Unidos

Walmart revela sus ofertas estrella para el Cyber Monday: estos son los precios que no se puede perder

La empresa de Estados Unidos contará con gran variedad de descuentos, desde tecnología, artículos para el hogar y juguetería.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
29 de noviembre de 2025, 1:47 p. m.
x
Los mejores descuentos se extienden hasta el 1 de diciembre. | Foto: Getty Images

Noviembre finaliza con las jornadas de descuentos más esperadas en todo el año. El viernes 28 de noviembre fue el Black Friday, que se lleva a cabo cada viernes después del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Ese día, todas las tiendas, restaurantes y supermercados de cadena establecen llamativas ofertas y millones de estadounidenses se conglomeran en los centros comerciales para adelantar sus compras navideñas.

También es tradición que el lunes siguiente al fin de semana de Acción de Gracias, se lleve a cabo el Cyber Monday, que es el segundo día de rebajas tentativas para los consumidores.

Viajera organizando su próxima aventura
Las mejores ofertas se conseguirán en la página web de Walmart. | Foto: Getty Images

El próximo 1 de diciembre los estadounidenses podrán aprovechar de más ofertas, en caso de que no alcanzaran a finalizar sus compras este viernes.

Contexto: Esta es la diferencia entre el Cyber Monday y el Black Friday en Estados Unidos. ¿Cuándo es el esperado viernes de descuentos?

Así las cosas, la gigante de supermercados de Estados Unidos, Walmart, ya anunció los productos que tendrán descuentos este lunes:

  • Silla Drew de Drew Barrymore: que tendrá un costo de 218 dólares.
  • Juego de palos de golf Callaway de 12 piezas para hombre, por 359 dólares.
  • Batería eléctrica para niños Donner, que quedarán en 36,99 dólares.
  • Kit combinado de 4 herramientas sin escobillas Greenworks de 24 V, a 139 dólares.
  • Reloj analógico de cuarzo Movado Bold Large Sunray para hombre: 198 dólares.
Black Friday y Cyber Monday son los eventos comerciales más esperados del año.
El Cyber Monday se celebra el 1 de diciembre de 2025. | Foto: Getty Images

Sin embargo, las ofertas recaen sobre la mayoría de artículos, desde el mercado hasta ropa, tecnología y decoración para el hogar, de acuerdo con los detalles de la compañía estadounidense.

Contexto: Cinco ciberestafas que se disparan en Black Friday: cuide su dinero para evitar que delincuentes se lo roben durante una compra

Walmart también implementó nuevas herramientas de entrega para esta jornada, para quienes realicen sus compras por la página web —donde se encontrará la mayor cantidad de descuentos—. Los compradores pueden elegir la opción “Recoger hoy” en un punto físico, o “Entrega hoy”, para recibir el paquete en casa. Estas opciones están disponibles tanto en la página oficial o en la aplicación de la empresa.

Al mismo tiempo, Walmart ofrece entregas express, donde los consumidores podrán contar con su pedido en menos de 30 minutos.

Walmart se prepara par sorprender a sus clientes en esta temporada navideña
Walmart estableció nuevas opciones de entrega para este Cyber Monday. | Foto: Composición Semana/ Getty images
Contexto: Banco revela consejos para evitar los fraudes a través de plataformas digitales

Horario de Walmart en Cyber Monday

Pese a que en otros eventos de grandes descuentos la minorista suele abrir más temprano al público, este 1 de diciembre tendrá el horario normal de cada Walmart alrededor del país. Además, para acceder a las compras con ofertas, no se necesitará de una membresía Walmart+, que sí era un requisito para eventos que se llevaron a cabo durante todo noviembre.

En decir, todas las personas pueden comprar sin tener prioridad sobre mejores precios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte accidente en Boyacá: camión embistió a dos vehículos en el peaje de Tuta

2. Radical decisión del DT del Bayern Múnich que afecta a Luis Díaz y sorprende a Colombia: Es oficial

3. River Plate ignora a Miguel Borja: Gallardo no lo quiso más y Juanfer Quintero lo despidió

4. Walmart revela sus ofertas estrella para el Cyber Monday: estos son los precios que no se puede perder

5. Donald Trump lanza fuerte advertencia sobre espacio aéreo en Venezuela en medio de tensiones: “Permanecerá cerrado en su totalidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

WalmartOfertas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.