Walmart revela sus ofertas estrella para el Cyber Monday: estos son los precios que no se puede perder

Noviembre finaliza con las jornadas de descuentos más esperadas en todo el año. El viernes 28 de noviembre fue el Black Friday, que se lleva a cabo cada viernes después del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Ese día, todas las tiendas, restaurantes y supermercados de cadena establecen llamativas ofertas y millones de estadounidenses se conglomeran en los centros comerciales para adelantar sus compras navideñas.

También es tradición que el lunes siguiente al fin de semana de Acción de Gracias, se lleve a cabo el Cyber Monday, que es el segundo día de rebajas tentativas para los consumidores.

Las mejores ofertas se conseguirán en la página web de Walmart. | Foto: Getty Images

El próximo 1 de diciembre los estadounidenses podrán aprovechar de más ofertas, en caso de que no alcanzaran a finalizar sus compras este viernes.

Así las cosas, la gigante de supermercados de Estados Unidos, Walmart, ya anunció los productos que tendrán descuentos este lunes:

Silla Drew de Drew Barrymore: que tendrá un costo de 218 dólares.

Juego de palos de golf Callaway de 12 piezas para hombre, por 359 dólares.

Batería eléctrica para niños Donner, que quedarán en 36,99 dólares.

Kit combinado de 4 herramientas sin escobillas Greenworks de 24 V, a 139 dólares.

Reloj analógico de cuarzo Movado Bold Large Sunray para hombre: 198 dólares.

El Cyber Monday se celebra el 1 de diciembre de 2025. | Foto: Getty Images

Sin embargo, las ofertas recaen sobre la mayoría de artículos, desde el mercado hasta ropa, tecnología y decoración para el hogar, de acuerdo con los detalles de la compañía estadounidense.

Walmart también implementó nuevas herramientas de entrega para esta jornada, para quienes realicen sus compras por la página web —donde se encontrará la mayor cantidad de descuentos—. Los compradores pueden elegir la opción “Recoger hoy” en un punto físico, o “Entrega hoy”, para recibir el paquete en casa. Estas opciones están disponibles tanto en la página oficial o en la aplicación de la empresa.

Al mismo tiempo, Walmart ofrece entregas express, donde los consumidores podrán contar con su pedido en menos de 30 minutos.

Walmart estableció nuevas opciones de entrega para este Cyber Monday. | Foto: Composición Semana/ Getty images

Horario de Walmart en Cyber Monday

Pese a que en otros eventos de grandes descuentos la minorista suele abrir más temprano al público, este 1 de diciembre tendrá el horario normal de cada Walmart alrededor del país. Además, para acceder a las compras con ofertas, no se necesitará de una membresía Walmart+, que sí era un requisito para eventos que se llevaron a cabo durante todo noviembre.