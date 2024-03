A falta de helicópteros, las Fuerzas Especiales están teniendo que entrenar en las ramas de los árboles. Estas son las fotos

El debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo álgido. Algunos de los argumentos más duros contra su gestión estuvieron a cargo de Paloma Valencia. La senadora aseguró que presentaba una serie de hechos preocupantes al interior de las Fuerzas Armadas, pero que no lo hacía con el interés de atacar a la institución o a sus miembros, sino de hacer evidente que el Gobierno tenía relegada la inversión en las fuerzas armadas y que sus políticas además le han hecho un enorme daño al orden público.

Uno de los temas que más causo impacto fue la relevación de que, por cuenta de la falta de mantenimiento de los helicópteros, los miembros de las Fuerzas Especiales ya no pueden entrenar en las aeronaves y tienen que simular que están en el aire montándose en las ramas de los árboles altos.

“Algunos [integrantes] de las fuerzas especiales contra narcóticos me contaban que, normalmente, los ejercicios que hacían eran desde los helicópteros y las torres, pero como los helicópteros están en tierra (esos helicópteros rusos que no funcionan), los aviones se están cayendo, ya no tienen capacidad de vuelo, entonces ahora los ejercicios se hacen desde los árboles”, explicó con más detalle en Vicky en SEMANA.