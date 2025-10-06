Suscribirse

“Acto cobarde”: comandante de las FF.MM. sobre atentado a base militar en Puerto Jordán, Arauca

La acción criminal dejó un militar asesinado y otros seis más heridos.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 3:12 p. m.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
El comandante se pronunció por el atentado a los uniformados en Arauca. | Foto: Ejército API

La acción terrorista registrada durante el fin de semana en Arauquita, Arauca contra la base militar de Puerto Jordán tiene a la inteligencia militar ubicando a alias Cheo, señalado por fuentes del Ejército como el presunto responsable.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

De acuerdo con las autoridades militares, este sujeto pertenecería a la comisión Domingo Laín Sanz, Martha Elena Barón, estructura que sería la encargada de varias acciones criminales en Arauca.

La información militar indica que alias Cheo “en coordinación con alias Laín y otros sujetos conocidos como alias Ardillo, alias Panita, alias Caballito, están realizando acciones criminales en la parte urbana de Arauca, Tame, Saravena y Fortúl, actos con artefactos explosivos y asesinatos selectivos de integrantes de las disidencias de las Farc”.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Un soldado muerto y seis más heridos en ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

También se les atribuyen la voladura de la válvula 26 en el sector de Corocito el pasado 3 de julio, el secuestro de los policías en coordinación con alias Cristian y el secuestro y asesinato de integrantes de las disidencias de las Farc el pasado mes de septiembre.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, calificó como “acto criminal” la acción perpetrada por la guerrilla del ELN.

“Frente al ataque terrorista perpetrado en la tarde de ayer con explosivos a las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizado número 59 de la 8ª División en Puerto Jordán, donde lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional José Henry Ceballos Moreno y otros seis han resultado heridos, quiero informar que hemos tomado todas las medidas para restablecer el orden y la tranquilidad en la zona”, sostuvo.

Añadió el alto mando militar que “en ese sentido, hemos incrementado los esfuerzos de inteligencia, reforzado las operaciones de manera coordinada con la Policía Nacional y de manera articulada igualmente hemos tomado medidas con las autoridades locales para ofrecer recompensas que nos permitan dar con los responsables de este cobarde ataque”.

De acuerdo con Cubides, este acto terrorista obedecería en retaliación a las acciones militares, “quienes (ELN) han sufrido la contundencia de las Fuerzas Militares. Este año han sido neutralizados 300 de sus sujetos, de los cuales 40 han sido en el departamento de Arauca”.

Añadió que “gracias a la oportuna reacción y a la atención del equipo médico, los seis soldados profesionales heridos fueron evacuados hasta centros hospitalarios de Yopal, Casanare. Allí se encuentran en observación médica y se recuperan de forma satisfactoria”.

