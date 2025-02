Acusación contra Miguel Polo Polo queda en firme por injuria contra Gustavo Bolívar; estas son las razones

Fuentes del alto tribunal explicaron que Polo Polo hizo llegar el documento a la Sala de Instrucción, sin embargo, ese recurso fue rechazado porque no cumplió con las condiciones de retractación, como hacerlo por el mismo medio en que habría cometido la injuria y no reiterar la victimización.

"No entiendo cuál es el show". Miguel Polo Polo se presenta ante la Corte Suprema y asegura que no se retractara de los señalamientos contra Gustavo Bolívar. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/1jylpWezNy

“El representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema, para que muestre las pruebas. El juez le dio una semana para presentar esto y, si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida he financiado terroristas y menos cometido delitos”, aseveró en su momento Gustavo Bolívar.