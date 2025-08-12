Alejandro Turbay, creador de contenido, se despidió de su primo Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Uniste al país”

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto de 2025, tras permanecer más de dos meses en estado crítico como consecuencia de un atentado con arma de fuego ocurrido el 7 de junio en Bogotá.

En honor a su memoria, se instaló una cámara ardiente en el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, donde familiares, amigos, colegas políticos y ciudadanos han podido expresar su respeto y tristeza. Esta vela ceremonial permanecerá abierta hasta el 13 de agosto, permitiendo que el país despida a este líder que despertó un sentimiento nacional por la violencia que lo segó en la plenitud de su carrera y vida.

Tras esta ceremonia, sus restos serán trasladados a la Catedral Primada para las exequias correspondientes.

Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La familia de Miguel Uribe Turbay ha expresado su profundo dolor ante la trágica pérdida. Entre ellos destaca su primo Alejandro Turbay, conocido en redes sociales como “Viajar para Inspirar”.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Alejandro es un reconocido trotamundos y creador de contenido que ha recorrido el mundo difundiendo mensajes de inspiración mediante sus viajes y experiencias. Su presencia en las redes ha logrado conectar con miles de seguidores a quienes motiva a conocer y valorar diferentes culturas.

El mensaje de despedida que Alejandro Turbay dejó en sus redes refleja la emotiva y personal dimensión de esta tragedia familiar: “Sigo sin poder aceptar la noticia de tu partida Migue. Me duele tanto... 💔 Pensé que íbamos a lograr el milagro, pero el universo tenía otros planes para ti. Te quiero mucho primo y no sabes lo orgulloso que estoy de ti. De tu fuerza y todo lo que lograste. Tu vida dedicada a nuestro lindo pero a veces cruel país se quedó corta. Vuela alto y descansa en paz sabiendo que uniste el país”.

El emotivo mensaje continuó, “Durante 2 meses vi como el país y más allá oró, visitó la clínica, prendió velas y pidieron por tu recuperación como también lo hice y hasta lograste que cambiará mis meditaciones por oraciones. Tan trágico que la violencia del país que nos ha afectado a todos te quitó tu mamá y ahora le quitaron a tu hijo su papá. Pero no perdamos la fe... busquemos respetar la vida de todos a pesar de nuestras diferencias y saquemos adelante nuestro país”.

Alejandro Turbay Noguera junto al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @viajarparainspirar