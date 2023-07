Alerta en Huila y Tolima por posible llegada de disidencias de las Farc a más de 20 municipios. Autoridades investigan veracidad de panfletos

Y agrega: “Hemos vuelto a estos hermosos municipios, lleno de gente acogedora y luchadora por sus derechos que habían quedado desprotegidas y a merced de los delincuentes, violadores, ladrones, chantajistas, etc., l uego de los llamados acuerdos de la habana donde el pueblo fue traicionado por un puñado de dirigentes ”.

Ante esta situación, Javier Triana, secretario del Interior del Tolima, señaló que están investigando si realmente es la disidencia de la Farc la responsable de este panfleto, toda vez que en municipios como Ibagué no hay presencia de este grupo guerrillero. No obstante, las amenazas podrían estar relacionada con extorsiones.

Familia de los niños rescatados de la selva se pronuncia tras decisión del Icbf: “Que los tengan ellos, porque no tenemos apoyo de nada”

“Inicialmente puedo decir que se nos hace muy extraño porque en Ibagué no tenemos presencia de las disidencias de las FARC de acuerdo a los informes que nos dan nuestro a organismos de inteligencia, de igual manera no descartamos ninguna amenaza porque estos panfletos buscan extorsionar a la población para tener unos fines económicos”, sostuvo en entrevista radial con La Cariñosa 1.420 A.M Ibagué.