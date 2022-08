Alexánder López dice que “corruptos están robándose a Emcali”; alcalde Ospina le responde

El senador Alexánder López, del Polo Democrático, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tuvieron este viernes 5 de agosto un cruce de trinos por el proyecto de granja solar que construirá Empresas Municipales de Cali (Emcali) en Mulaló.

López afirmó que hay corruptos que están “robándose” la compañía y solicitó al alcalde Ospina que le sea entregada toda la información sobre el proyecto que, según dijo, no le han entregado a la fecha.

“Notifico a corruptos que están robándose a Emcali que no pararemos de investigar y denunciar el saqueo a nuestra empresa. Alcalde Jorge Iván Ospina, usted como presidente de junta directiva de Emcali entregue toda la información que he solicitado de Granja Solar y no me entregan”, expresó.

Notificó a corruptos q están robándose a @EMCALIoficial que no pararemos de investigar y denunciar el saqueo a nuestra empresa.

Alcalde @JorgeIvanOspina Ud como presidente de junta directiva de Emcali entregue toda la información que he solicitado de Granja Solar y no me entregan https://t.co/GQptzEox2E — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) August 6, 2022

En respuesta, Ospina afirmó que toda información solicitada a la compañía es “entregada de inmediato”. Dijo, además, que todas las denuncias sobre presunta corrupción deben dirigirse a la Fiscalía con su “respectiva evidencia”, ya que, en caso contrario, se estaría afectando la reputación de Emcali.

“Toda denuncia sobre supuesto saqueo y robo a la empresa debe ir con la respectiva evidencia a Fiscalía, de lo contrario flaco favor le hace a la reputación de la compañía”, sostuvo.

Toda información solicitada a la empresa es entregada de inmediato. Y toda denuncia sobre supuesto saqueo y robo a la empresa debe ir con la respectiva evidencia a @FiscaliaCol de lo contrario flaco favor le hace a la reputación de la compañía. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) August 6, 2022

El pasado miércoles, el senador López publicó varios mensajes en Twitter en los que denunció que existe un “inminente riesgo financiero y jurídico” para Emcali y los caleños con el proyecto de granja solar.

El congresista manifestó, en primer término, que el 30 de diciembre de 2021 fue publicada la convocatoria de “tipo invitación pública” para la celebración de un “contrato con un privado para la construcción y operación de un proyecto de generación de energía fotovoltaica de 69.9 MWp”.

López aseguró que, de acuerdo con esta convocatoria, Emcali será dueña del 40 % del proyecto, mientras que “el privado tendrá el 60 %, en una relación de 24 años de la que no hemos conocido los estudios que justifiquen la viabilidad financiera y jurídica de la formulación de la alianza público-privada”.

Afirmó que este proceso ha presentado “permanentes modificaciones al cronograma original”, que dijo “dejan entrever la posible intención de favorecimiento a un aliado privado ya seleccionado”.

López señaló que en abril pasado requirió información sobre el proyecto a Emcali, pero aseguró que la respuesta de la compañía “contenía evasivas y supuestas reservas que violentan el derecho a la información y publicidad de la actuación pública”.

“No puede ser que una inversión de Emcali por $90.548.000.000, no tenga todo el análisis, claridad y exposición pública posible, que garantice que la empresa no tendrá las mismas consecuencias nefastas sufridas en el pasado con otro tipo de alianzas con privados”, sostuvo.