Alias Chokan, el ciudadano chino que lidera una red de lavado de activos en Colombia, fue capturado

Las redes del narcotráfico internacional encontraron en Colombia un escenario para el lavado de activos y a un ciudadano chino para liderar la multimillonaria operación ilícita de blanqueo de capitales. Haibo Zhang, alias Chokan, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

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Zhang, ciudadano de nacionalidad china, se convirtió en el principal cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico. Escogió Bogotá y el Valle del Cauca como los espacios para poner a funcionar su maquinaria corrupta.

Lo que advierte el expediente en contra de alias Chokan, que adelantó el CTI desde el Grupo de Investigaciones Transnacionales y la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU), es que la organización criminal recibía dinero en efectivo a través de transferencias nacionales e internacionales y hasta operaciones con moneda virtual; todo bajo un acuerdo previo sobre la tasa de cambio del dólar, obviamente la que impone el mercado ilegal.

Haibo Zhang, alias Chokan, ciudadano de nacionalidad china, capturado por lavado de activos. Foto: Suministrada (API)

Los investigadores lograron establecer, en el curso del proceso, que alias Chokan constituyó “enlaces internacionales” para el retorno del dinero ilegal a países de Asia como China; en Centroamérica, Guatemala y México, y Norteamérica, Canadá y Estados Unidos.

La contundencia de los elementos de prueba recaudados por los investigadores permitió conocer en detalle los movimientos de alias Chokan en Colombia, principalmente en Bogotá, las reuniones que sostuvo y los vínculos que logró concretar para la operación de lavado de activos.

Alias Chokan recibía el dinero en efectivo. Foto: Ejército Nacional

En el registro de los investigadores aparecen al menos tres entregas controladas a alias Chokan, dinero en efectivo con el único objetivo de darle apariencia de legalidad a través de transacciones bancarias en cuentas internacionales y monedas virtuales. Alias Chokan prometía facilitar y legalizar el tránsito de dinero.

Para la Fiscalía no hay duda de que alias Chokan sería el principal enlace en Colombia con organizaciones dedicadas al lavado de activos con dineros derivados de las actividades del narcotráfico internacional, de ahí la importancia de su captura con fines de extradición, emitida por una Corte Federal del Distrito de Massachusetts y por los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos.

Haibo Zhang, alias Chokan, ciudadano de nacionalidad china, capturado por lavado de activos. Foto: Suministrada (API)

Alias Chokan quedará a órdenes de la justicia de Estados Unidos mientras se cumplen los trámites correspondientes para su extradición en la Corte Suprema de Justicia y a la espera del visto bueno del Gobierno nacional.