“Alístese para dentro de cuatro años”: el mensaje de Mario Hernández a Fico Gutiérrez

El 19 de junio se hará la segunda vuelta presidencial en Colombia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los aspirantes en contienda. Sin duda, el ingeniero fue la sorpresa de la jornada por los 5.953.209 de votos que consiguió y le dieron el segundo lugar.

Por esa razón, desde que se entregaron los resultados se han venido conociendo posturas de diferentes sectores sobre el papel que tendrán en la próxima elección. Por ejemplo, el empresario Mario Hernández ya hizo público su respaldo al ingeniero, aunque aclaró que el papel de Federico Gutiérrez en las elecciones es de resaltar.

“Pensamos que estaríamos en la segunda vuelta con Federico Gutiérrez, pero no se logró. Sin embargo, es una persona joven y le dije: chino, alístese para dentro de cuatro años porque Rodolfo (Hernández) entregará el poder, la izquierda no lo haría”.

Fico Gutiérrez, derrota en la sede. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El empresario fue enfático en que el exalcalde de Medellín debe aprender de lo vivido en la campaña presidencial porque es una persona joven que tiene un amplio futuro político. “No es una derrota, es una enseñanza y hay que aprender de todo en la vida. Hizo una magnífica campaña en cinco meses”.

Asimismo, dijo que seguramente Gutiérrez está dispuesto a trabajar con Hernández en caso de que el candidato lo requiera. “Yo estoy seguro de que Fico Gutiérrez quiere lo mejor para Colombia y si Rodolfo lo llama, lo ayudará”. Por eso, explicó que su voto y apoyo será para Hernández, persona a la que conoce desde hace mucho tiempo y también quiere un cambio para Colombia.

“Rodolfo es muy consecuente y eso me gusta. Habla de austeridad y ojalá pueda hacer eso porque ayudará el país. Desde que se conocieron los resultados, dije que acompañaré a Rodolfo porque no quiero que la izquierda llegue al poder”.

Justamente sobre Gustavo Petro manifestó que el candidato ya llegó a su techo electoral y que no tendrá un mayor crecimiento para la segunda vuelta presidencial. “Gustavo Petro no crecerá más, Rodolfo sí tiene para donde crecer y eso es positivo”.

Sobre el resultado de las elecciones, Mario Hernández dijo que los empresarios del país amanecieron tranquilos al saber que habrá una segunda vuelta presidencial en la que Petro podría perder por tercera ocasión. “Rodolfo tiene un lenguaje muy sencillo y llega directamente a su mensaje. Es lo que la gente quiere oír y está hablando sobre temas que le interesan a los colombianos”.

En diálogo con SEMANA, el empresario recordó el momento cuando Rodolfo Hernández le propuso ser su fórmula vicepresidencial. “Rodolfo en 2020 me comentó que quería ser candidato presidencial y me ofreció ser su fórmula, pero le expliqué que yo no sabía de eso. Después hablamos muchas veces y quedó claro que yo trabajaría por el país desde afuera”.

Además, recordó que otra de las razones por las que nunca contempló meterse en el mundo de la política fue la responsabilidad con los empleados de su empresa, que gracias a su trabajo tienen un sustento.