Nación

Almirante Francisco Cubides, comandante de las FF. MM., pidió a las tropas “garantizar la defensa de la Nación” tras ola de violencia

El almirante planteó varios aspectos importantes para la protección a la población civil.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de noviembre de 2025, 2:00 a. m.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, había garantizado la seguridad en El Plateado Cauca.
Comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, les entregó instrucciones claras y precisas a sus tropas tras la ola de violencia en el país.

“Los recientes ataques criminales contra la población civil y contra nuestras unidades nos exigen mantener la ofensiva, el temple, la cohesión y la superioridad moral que nos distinguen como institución”, dijo Cubides.

Contexto: Así se convocó el polémico ‘cónclave’ en la Casa de Nariño, un encuentro clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD

El comandante de las Fuerzas Militares fue enfático en mencionar que la protección de la población civil es el pilar esencial y la razón de ser de las instituciones.

“En el marco de nuestras funciones constitucionales, debemos seguir fortaleciendo la conducción operacional, la acción unificada y el perfeccionamiento de los procedimientos tácticos que garanticen la defensa de la Nación y la protección de los colombianos”, mencionó.

Comandante General de las Fuerzas Militares almirante Francisco Cubides Granados Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova Bogota julio 9 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides Granados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y agregó: “Proteger a la población es fortalecer la Nación: cuando nuestro pueblo vive seguro, Colombia avanza unida, con esperanza y determinación”.

El almirante dijo que para lograr esta protección es indispensable:

  • Fortalecer la protección de la población civil, con medidas preventivas en todas las operaciones militares, con respeto al no combatiente.
  • Incrementar la presencia y el control territorial, impidiendo la acción de grupos armados ilegales y consolidando entornos seguros que faciliten el restablecimiento de la gobernabilidad.
  • Ampliar la coordinación interinstitucional, aumentando la articulación de esfuerzos con la Policía Nacional, entidades del Estado y autoridades locales.
  • Perfeccionar los procedimientos de seguridad operacional, reforzando las medidas de autoprotección, control y vigilancia en todas las unidades.

El almirante instó a los soldados, marinos y aviadores a asumir los desafíos de la guerra contemporánea con estrategia, disciplina, creatividad y fortaleza moral.

Destacó que toda operación debe estar guiada por el respeto a la vida, la lealtad hacia la Nación y la firme decisión de cumplir con la misión asignada. Asimismo, enfatizó que la protección de la población civil es el principio que sustenta el honor de las Fuerzas Militares y la dignidad del país.

