Nación
Almirante Francisco Cubides, comandante de las FF. MM., pidió a las tropas “garantizar la defensa de la Nación” tras ola de violencia
El almirante planteó varios aspectos importantes para la protección a la población civil.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, les entregó instrucciones claras y precisas a sus tropas tras la ola de violencia en el país.
“Los recientes ataques criminales contra la población civil y contra nuestras unidades nos exigen mantener la ofensiva, el temple, la cohesión y la superioridad moral que nos distinguen como institución”, dijo Cubides.
El comandante de las Fuerzas Militares fue enfático en mencionar que la protección de la población civil es el pilar esencial y la razón de ser de las instituciones.
“En el marco de nuestras funciones constitucionales, debemos seguir fortaleciendo la conducción operacional, la acción unificada y el perfeccionamiento de los procedimientos tácticos que garanticen la defensa de la Nación y la protección de los colombianos”, mencionó.
Y agregó: “Proteger a la población es fortalecer la Nación: cuando nuestro pueblo vive seguro, Colombia avanza unida, con esperanza y determinación”.
El almirante dijo que para lograr esta protección es indispensable:
- Fortalecer la protección de la población civil, con medidas preventivas en todas las operaciones militares, con respeto al no combatiente.
- Incrementar la presencia y el control territorial, impidiendo la acción de grupos armados ilegales y consolidando entornos seguros que faciliten el restablecimiento de la gobernabilidad.
- Ampliar la coordinación interinstitucional, aumentando la articulación de esfuerzos con la Policía Nacional, entidades del Estado y autoridades locales.
- Perfeccionar los procedimientos de seguridad operacional, reforzando las medidas de autoprotección, control y vigilancia en todas las unidades.
El almirante instó a los soldados, marinos y aviadores a asumir los desafíos de la guerra contemporánea con estrategia, disciplina, creatividad y fortaleza moral.
Destacó que toda operación debe estar guiada por el respeto a la vida, la lealtad hacia la Nación y la firme decisión de cumplir con la misión asignada. Asimismo, enfatizó que la protección de la población civil es el principio que sustenta el honor de las Fuerzas Militares y la dignidad del país.