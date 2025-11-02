Almirante Francisco Cubides, comandante de las FF. MM., pidió a las tropas “garantizar la defensa de la Nación” tras ola de violencia

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, les entregó instrucciones claras y precisas a sus tropas tras la ola de violencia en el país.

“Los recientes ataques criminales contra la población civil y contra nuestras unidades nos exigen mantener la ofensiva, el temple, la cohesión y la superioridad moral que nos distinguen como institución”, dijo Cubides.

El comandante de las Fuerzas Militares fue enfático en mencionar que la protección de la población civil es el pilar esencial y la razón de ser de las instituciones.

“En el marco de nuestras funciones constitucionales, debemos seguir fortaleciendo la conducción operacional, la acción unificada y el perfeccionamiento de los procedimientos tácticos que garanticen la defensa de la Nación y la protección de los colombianos”, mencionó.

Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides Granados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y agregó: “Proteger a la población es fortalecer la Nación: cuando nuestro pueblo vive seguro, Colombia avanza unida, con esperanza y determinación”.

El almirante dijo que para lograr esta protección es indispensable:

Fortalecer la protección de la población civil , con medidas preventivas en todas las operaciones militares, con respeto al no combatiente.

, con medidas preventivas en todas las operaciones militares, con respeto al no combatiente. Incrementar la presencia y el control territorial , impidiendo la acción de grupos armados ilegales y consolidando entornos seguros que faciliten el restablecimiento de la gobernabilidad.

, impidiendo la acción de grupos armados ilegales y consolidando entornos seguros que faciliten el restablecimiento de la gobernabilidad. Ampliar la coordinación interinstitucional , aumentando la articulación de esfuerzos con la Policía Nacional, entidades del Estado y autoridades locales.

, aumentando la articulación de esfuerzos con la Policía Nacional, entidades del Estado y autoridades locales. Perfeccionar los procedimientos de seguridad operacional, reforzando las medidas de autoprotección, control y vigilancia en todas las unidades.

El almirante instó a los soldados, marinos y aviadores a asumir los desafíos de la guerra contemporánea con estrategia, disciplina, creatividad y fortaleza moral.