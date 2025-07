Álvaro Uribe, condenado: los 10 puntos clave de la decisión de la jueza contra el expresidente

1. “Hoy este juzgado no decide respecto a un nombre, decide frente a unos hechos”

“El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder”, dijo.

2. “Le reconocemos su presencia, su disposición procesal y el respeto a este juicio”

3. “No procede la exclusión de las interceptaciones”

4. “La grabación [del reloj espía] es cierta, sin asomo de dudas en su autenticidad”

La defensa del expresidente Uribe había argumentado que el contenido de estas grabaciones no había sido entregado completo a la justicia. La funcionaria aseguró que esta tesis no le resta mérito a su validez como prueba.

La jueza agregó que este acto, como ha recordado la Corte Suprema de Justicia, no requiere aval judicial ni previo ni posterior. Recordó las declaraciones de Deyanira Gómez, quien dijo ante la justicia que ella es médica y no tiene conocimientos técnicos de grabaciones.

También aseguró que si existía más información en esas grabaciones, esto no alteraba el contenido de lo que allí encontraron. Se refirió a imágenes inexplicables que aparecieron en el video, como un gato y otras figuras que, repitió, no alertan el contenido de esa prueba. “Estas grabaciones no fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad, ni se realizaron de mala fe”, reiteró.

La jueza detalló que las grabaciones son “confiables” porque no fueron alteradas en su núcleo y se cumple con el objeto de “escucha”. Y que, pese a que la defensa habla de esta grabación como “clandestina”, lo cierto es que si les hubieran avisado a los interlocutores que la conversación estaba siendo grabada, ellos simplemente no se habrían referido al tema que se buscaba probar.

5. Se incurrió “más allá de toda duda en soborno en actuación penal”

6. “Esa ceguera voluntaria no puede ser la excusa para excluir el dolo”

Y en ese momento aseguró que este dijo: “Pero yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo y me dijo: ‘Venga, mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa no le está prometiendo cosas que no le pudo cumplir? Que sí, que cuando y que lo que está hablando es mierda’”.