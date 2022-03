Angélica Lozano responde a denuncia de Miguel Uribe por publicidad política

Una nueva controversia involucra a la Alcaldía de Claudia López. En las últimas horas, el candidato al Senado Miguel Uribe denunció posibles actuaciones sesgadas por parte de los funcionarios del Distrito al momento de vigilar el cumplimiento de las normas de publicidad política en Bogotá.

De acuerdo con Uribe, la senadora Angélica Lozano, quien nuevamente está aspirando al Congreso, estaría presuntamente infringiendo las normas de publicidad sin que, al parecer, la Secretaría de Ambiente haga cumplir las normas.

Miguel Uribe denunció que la candidata tiene publicidad en las ventanas de los edificios, lo cual está prohibido por la norma.

“Claudia López permite publicidad ilegal de su pareja y de sus socios políticos, pero persigue a quienes nos oponemos a su pésima administración”, dijo Uribe.

La norma que estaría incumpliendo Angélica Lozano sería el decreto 959 de 2000, el cual en su artículo 8 establece lo siguiente: “No está permitido colocar avisos bajo las siguientes condiciones: los avisos volados o salientes de la fachada; los que sean elaborados con pintura o materiales reflectivos; los pintados o incorporados en cualquier forma a las ventanas o puertas de la edificación y los adosados o suspendidos en antepechos superiores al segundo piso”.

Y la imagen que comparte Uribe muestra un aviso de Angélica Lozano en la ventana de una edificación.

Esto estaría ocurriendo a pesar de que la propia Secretaría Distrital de Ambiente aseguró a principios de año que iba a regular la publicidad para elecciones interpartidistas, a Congreso y Presidencia.

En su momento, la Secretaría dejó claro que para los avisos está permitida la instalación de un solo elemento por fachada en cada una de las sedes de campaña y estos no podrán superar el 30 % del área disponible, sin contar las puertas y ventanas.

Pero, tras la denuncia de Miguel Uribe, queda en al aire si en la sede de Angélica Lozano se está cumpliendo o no con esta norma.

SEMANA buscó a la Secretaría de Ambiente para que respondiera frente a esta denuncia y aseguró que a la fecha, la autoridad ambiental ha realizado 187 visitas a diferentes elementos de publicidad, tanto en sedes como en espacio público. Actualmente, se están haciendo las revisiones técnicas y jurídicas de las actas realizadas por el personal técnico de la entidad tras las visitas a cada una de las vallas y elementos de publicidad exterior visual electoral que han sido visitados. Una de esas visitas se hizo a la sede de Angélica Lozano.

Se indicó además que la Secretaría de Ambiente iniciará los procesos sancionatorios ambientales contra las campañas, movimientos o partidos que hagan uso indebido o superen el número de elementos autorizados.

Esa visita a la sede de campaña fue confirmada a SEMANA por la propia senadora Angélica Lozano, quien aseguró que no se encontró ninguna irregularidad en la inspección.

Ahora, frente a los comentarios de Miguel Uribe, la senadora afirmó que se trata de puras mentiras y pataleos.

“Él falta a la verdad. La publicidad exterior visual comercial y política se tiene que poner en el antepecho, ese antepecho es el murito que hay debajo de las ventanas, la mayoría de los edificios tienen pared hasta la mitad y luego vidrio, pero resulta que el edificio donde yo tengo mi sede, todo es de vidrio, no tiene antepecho, entonces la reglamentación permite que uno ponga su aviso en el vidrio”, explicó la congresista.

Angélica Lozano añadió: “Lo de Miguel es puro pataleo, pura mentira, a mí también me visitaron de la Secretaría de Ambiente y de la Procuraduría y me dejaron acta, mi edificio es de vidrio y no tiene ningún elemento adosado ni colgando, sino que es fijo en las ventanas y al ser de vidrio, me da derecho de ponerlo en el vidrio, además es interior y el letrero no excede el 30 %”.