Ante el Consejo de Estado demandan la elección de uno de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales

El documento que llegó al Consejo de Estado asegura que no se cumplieron los requisitos establecidos para acceder a la dirección de la CDA y por eso se solicita una nulidad electoral, al considerar que no se acreditaron todas las disposiciones para estar en la disputa por la dirección. Supuestamente, Vargas acreditó una experiencia laboral con la que no cuenta, por lo que se afirma, según la demanda, que se habría incurrido en una falsedad en documento privado.