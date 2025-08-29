Suscribirse

Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

La cantante pidió una cadena de oración a sus seguidores por su seguridad y la de sus pequeñas hijas.

Redacción Nación
29 de agosto de 2025, 3:35 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció luego de que la cantante Adriana Lucía denunciara las violentas amenazas de muerte contra ella y sus pequeñas hijas a través de redes sociales.

El presidente solicitó en su cuenta de X que la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) investigara y “personalizara” la cuenta responsable de los mensajes intimidatorios y señaló que se trata de “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias, para atemorizar a la ciudadanía y al arte progresista”. Además, sugirió que la cuenta detrás de las macabras amenazas podría ser falsa.

La cantante, reconocida por su trayectoria en géneros como vallenato, pop y tropipop, denunció públicamente haber recibido mensajes con un nivel extremo de violencia, incluyendo ataques dirigidos a sus hijas menores, quienes no tienen ninguna vinculación política.

En uno de estos, se amenazaba con que ella y sus hijas “serán empaladas desnudas en la Plaza de Bolívar, exhibidas como banderas y los vagabundos beberán de la sangre que se derrame”. Adriana Lucía expresó su consternación y anunció que tomará acciones legales para proteger a su familia.

Ante los hechos, la cantante manifestó en redes sociales la gravedad de la situación, afirmando que nadie merece ese nivel de acoso, e hizo un llamado a sus seguidores para que eleven oraciones de protección para ella y sus hijas. De igual manera, compartió que uno de los acosadores afirmó tener la dirección de su residencia, amenazando con hacerla pública.

La denuncia de Adriana Lucía ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, tanto de seguidores como de colegas del ámbito artístico, entre ellos su hermana menor, Martina La Peligrosa, quien le envió un mensaje de apoyo. Asimismo, otras figuras públicas, como Margarita Rosa de Francisco, expresaron su respaldo y preocupación por la situación de hostigamiento y amenazas que enfrentan la artista y su familia.

La gravedad de la intimidación digital contra Adriana Lucía, figura pública con un historial de participación en debates sociales y políticos, resalta un contexto en Colombia en que las amenazas a músicos y otros líderes de opinión se han vuelto frecuentes. A pesar del acoso, la cantante continúa con su agenda profesional y ha denunciado públicamente la situación para buscar apoyo legal y protección.

En respuesta a estas amenazas, el presidente Petro insistió en que la Policía Nacional y la Fiscalía deben actuar con prontitud para esclarecer la autenticidad de las cuentas que envían los mensajes intimidatorios y tomar las medidas legales necesarias.

