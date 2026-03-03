Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó que fue interceptada una narcolancha con dos toneladas de marihuana en el Pacífico colombiano. El titular de la cartera indicó que la acción fue desarrollada por unidades de la Armada.
“La embarcación tipo go fast transportaba aproximadamente 900 galones de combustible y zozobró por condiciones del mar durante la maniobra de control. Sus cuatro ocupantes ―un colombiano, dos nicaragüenses y un costarricense― fueron rescatados y puestos bajo custodia”, explicó el ministro Sánchez.
Agregó que “el resultado técnico confirma la magnitud del golpe: 82 bultos que contenían 2.041 paquetes rectangulares de marihuana. El peso bruto incautado fue de 2.265,510 kg y el peso neto de 2.014,457 kg. Cada tonelada incautada representa millones de dosis que no llegarán a las calles del mundo y recursos ilícitos que no financiarán más violencia”.
El resultado contra el narcotráfico se conoce en momentos en que Colombia y Ecuador atraviesan una crisis diplomática por cuenta de las mafias que delinquen en ambas naciones.
Sin embargo, pese a las diferencias entre los gobiernos, las autoridades mantienen la cooperación, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario señaló que, para combatir a las mafias, se lanzó una operación espejo con las autoridades del vecino país.
“Se identificaron y priorizaron 5 zonas en las cuales habrá presencia constante de autoridades de ambos países. No se descarta el empleo de bombardeos, si se dan las condiciones, para atacar estructuras criminales. En los últimos 3 días ya se han destruido 46 laboratorios para el procesamiento de droga”, explicaron desde el Ministerio de Defensa sobre las acciones entre las dos naciones.
De igual manera, indicó el Ministro Sánchez que en estas acciones será indispensable contar con el apoyo de la inteligencia de los Estados Unidos.