Arrancó la puja por la dirección de la Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía. Estos son los ternados

La fiscal Luz Adriana Camargo tendrá que elegir al funcionario que se encargará de investigar los crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos.

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 11:41 a. m.
Sede Bunker Fiscalía Bogotá
La fiscal Luz Adriana Camargo tendrá que elegir al funcionario que se encargará de investigar los crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos. | Foto: Fiscalía

La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía fue creada con el acuerdo de paz con las Farc y tiene como objetivo investigar los hechos criminales contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. El director de esta Unidad se elige en una terna enviada por la Fiscalía y la Justicia Especial de Paz (JEP).

En los últimos cuatro años, Hernando Toro Parra se encargó de liderar la Unidad y entregar un alarmante reporte de la situación de seguridad de los firmantes de paz y líderes sociales, en la que se suponía iba a ser la capital mundial de la vida durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Toro Parra aseguró en la más reciente rendición de cuentas de la Fiscalía, que el año 2024 fue de los más violentos en contra de los líderes sociales y firmantes de paz. En menos de 14 meses fueron asesinadas cerca de 300 personas en zonas del país que se creían controladas por la Fuerza Pública.

“Fueron asesinados 206 defensores y defensoras de derechos humanos y 34 firmantes del acuerdo de paz, En lo corrido de este año, 17 firmantes han sido asesinados, es decir, la mitad de lo que fueron asesinados en todo el año inmediatamente anterior, 54 defensores y defensoras de derechos humanos, eso para advertir lo crítica que es la situación”, dijo en su momento.

Desde entonces la situación no ha cambiado mucho; sin embargo, la gestión de Hernando Toro terminó esta semana y la Fiscalía alista su reemplazo con una terna que incluyó una magistrada de Justicia y Paz y dos funcionarios del ente acusador. De los tres, saldrá el nuevo director que tendrá un período constitucional de cuatro años.

Contexto: Homicidios, desplazamiento y afectaciones a líderes y firmantes de paz: las líneas de investigación en el Catatumbo

Se trata de Alexandra Valencia, magistrada del Tribunal de Justicia y Paz, Nelson Andrés Escobar, actual director de crimen organizado, justamente quien debió liderar y reportar lo que hace un año encontró la Fiscalía en los computadores de alias Calarcá; y Grecy Consuelo García, fiscal en la seccional de Bogotá.

Se espera que en los próximos días, luego de analizar las hojas de vida de los ternados, la fiscal Luz Adriana Camargo escoja al nuevo director de la Unidad Especial de Investigación, en un momento complejo para el país, donde la criminalidad se fortaleció y los líderes sociales están en grave riesgo de seguridad.

Aunque los perfiles de quienes aparecen ternados para ocupar el cargo de director de la Unidad Especial representan a funcionarios de alta experiencia en investigación, fuentes de la Fiscalía advierten que es casi seguro que Nelson Andrés Escobar ocupe el cargo

De potencia mundial de la vida a escalada de violencia contra líderes sociales

Las mismas fuentes anticipan que Escobar ha demostrado ser de la entera confianza de la fiscal general, tanto que se mantuvo después del escándalo con los archivos de Calarcá y la supuesta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y la Dirección de Inteligencia, cuya información estaba en poder de la Fiscalía hace más de 16 meses.

