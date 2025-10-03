Así arrancará el clima en la semana de receso escolar de octubre

Viernes 03 de octubre

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) el 3 de octubre de 2025 | Foto: Ideam

Se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas en sectores de la Alta Guajira y el sur de este departamento, así como en Cesar, Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables las precipitaciones en diferentes momentos del día. En el área marítima del norte y nororiente se esperan lluvias más fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Sábado 4 de septiembre

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) el 4 de octubre de 2025 | Foto: Ideam

Este sábado se espera una moderada disminución de las lluvias frente al día anterior, especialmente en las regiones Caribe y Amazonía. Los mayores acumulados de precipitación se proyectan en el centro y sur de La Guajira, nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, oriente de Córdoba, Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca, centro y norte de Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Arauca, oriente de Casanare y norte de Vichada.

Lluvias de menor intensidad se esperan en el centro y occidente de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Condiciones de tiempo seco predominarán en el sur de Boyacá, Tolima, oriente de Cundinamarca, Huila, Guainía y sur de Amazonas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias de variada intensidad, con posibles tormentas eléctricas aisladas, especialmente en el área marítima.

Domingo 5 de octubre

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) el 5 de octubre de 2025 | Foto: Ideam

Se pronostican para este día, lluvias fuertes en el oriente del mar Caribe nacional, la región Pacífica y zonas dispersas de la región Andina. En las regiones Orinoquía y Amazonía continuará la tendencia a la disminución de las precipitaciones.

Se destacan lluvias en La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente y norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca.

Lluvias más ligeras o localizadas se esperan en el oriente de Amazonas, Vaupés, Vichada, sur de Guainía, y occidente de Meta y Casanare. Hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias.

Sugerencias ante deslizamientos

Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.

Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerles en alerta.

También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

Sugerencias ante vientos fuertes

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Sugerencias ante incendios forestales

A la comunidad en general, a turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

A los Consejos Departamentales y Municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de estos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.