CLIMA EN COLOMBIA
Así arrancará el clima en la semana de receso escolar de octubre
Pronóstico del tiempo en Colombia para el 3, 4 y 5 de octubre de 2025.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Viernes 03 de octubre
Se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas en sectores de la Alta Guajira y el sur de este departamento, así como en Cesar, Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.
En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables las precipitaciones en diferentes momentos del día. En el área marítima del norte y nororiente se esperan lluvias más fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.
Sábado 4 de septiembre
Este sábado se espera una moderada disminución de las lluvias frente al día anterior, especialmente en las regiones Caribe y Amazonía. Los mayores acumulados de precipitación se proyectan en el centro y sur de La Guajira, nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, oriente de Córdoba, Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca, centro y norte de Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Arauca, oriente de Casanare y norte de Vichada.
Lluvias de menor intensidad se esperan en el centro y occidente de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Condiciones de tiempo seco predominarán en el sur de Boyacá, Tolima, oriente de Cundinamarca, Huila, Guainía y sur de Amazonas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias de variada intensidad, con posibles tormentas eléctricas aisladas, especialmente en el área marítima.
Domingo 5 de octubre
Se pronostican para este día, lluvias fuertes en el oriente del mar Caribe nacional, la región Pacífica y zonas dispersas de la región Andina. En las regiones Orinoquía y Amazonía continuará la tendencia a la disminución de las precipitaciones.
Se destacan lluvias en La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente y norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca.
Lluvias más ligeras o localizadas se esperan en el oriente de Amazonas, Vaupés, Vichada, sur de Guainía, y occidente de Meta y Casanare. Hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias.
Sugerencias ante deslizamientos
Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.
- Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.
- Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerles en alerta.
- También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.
Sugerencias ante vientos fuertes
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.
Sugerencias ante incendios forestales
A la comunidad en general, a turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.
A los Consejos Departamentales y Municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de estos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.
A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal.