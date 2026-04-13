La Corporación Matamoros, entidad privada sin ánimo de lucro adscrita al grupo social y empresarial de defensa del Ministerio de Defensa, convocó a los colombianos a participar en la edición 18 de la ‘carrera por los héroes’ que se desarrollará este 3 de mayo en Bogotá.

María Alejandra Neira, directora ejecutiva de esta organización, contó que cada inscripción se traduce en un apoyo directo a los programas sociales con los que, durante más de cuatro décadas, han respaldado en educación, bienestar e inclusión de los uniformados heridos y sus familias.

Carrera por los héroes. Foto: Suministrado a Semana.

“Solo en el último año, los recursos recaudados permitieron respaldar a 105 becarios universitarios, beneficiar a 622 estudiantes en formación académica y acompañar a 110 deportistas alto rendimiento con discapacidad, que utilizan el deporte como medio de rehabilitación”, dijo Neira.

En Bogotá, donde se esperan más de 10.000 participantes, la jornada tendrá como punto de partida la Plaza de Alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Desde allí se desplegarán los recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros. Hay inscripciones a la carrera desde 150.000 pesos.

Carrera por los héroes. Imagen de referencia. Foto: Ministerio de Defensa

“Las inscripciones siguen abiertas, los atletas interesados en participar de forma presencial en Bogotá el próximo 3 de mayo lo podrán hacer a través de la página web carreraporlosheroes.org. La ‘carrera por los héroes’ no es solo un evento deportivo. Es una expresión de país, una forma de reconocimiento y una oportunidad de actuar”, mencionó la Corporación.

Recorridos de la ‘carrera por los héroes’

El recorrido de 5 kilómetros tomará la avenida calle 26, pasará por detrás de la Gobernación de Cundinamarca, continuará por la carrera 50 y regresará por la calle 26.

El de 10 kilómetros ampliará el trayecto hacia la calle 44, la avenida La Esmeralda y la calle 53 antes de retornar.

El de 15 kilómetros incluirá un circuito más extenso que bordea el estadio El Campín y el Movistar Arena.