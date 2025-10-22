Bajo una luz cálida y en medio de mensajes de gratitud, la Corporación Matamoros celebró este miércoles, 22 de octubre, la cena de gala A la Luz de los Héroes, en el Hotel Tequendama de Bogotá. Más que una reunión, el encuentro fue un espacio de encuentro y memoria, pensado para recaudar fondos destinados al programa Hijos de Honor, que apoya la educación de los hijos de policías y militares fallecidos en cumplimiento del deber.

Con el lema ‘Cada mesa es una beca’, la organización recordó que cada aporte se traduce en una oportunidad para los niños y jóvenes que perdieron a sus padres sirviendo al país.

“Esta cena no es solo un espacio de homenaje, sino un acto de compromiso colectivo”, dijo la directora de la corporación, María Alejandra Neira. En su intervención, añadió: “Cada mesa es una beca para que los hijos de los héroes que han partido este año tengan un futuro con educación y oportunidades”.

María Alejandra Neira, directora de la Corporación Matamoros | Foto: SEMANA / Guillermo Torres

La velada combinó momentos de reflexión y esperanza. La noche inició con una oración en memoria de los uniformados y la interpretación de Confieso, de Kany García, a cargo de integrantes de la Policía Nacional. Luego, el grupo V de Vinilo y la Orquesta Internacional de la Policía Nacional acompañaron el encuentro al que asistieron más de 500 personas.

Durante la jornada, se recordó que en lo que va de 2025 más de 150 miembros de la Fuerza Pública han perdido la vida en servicio. En diálogo con SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre el significado de esa cifra.

“La seguridad del país no se mide solo en cifras. Detrás de cada uniforme hay una historia y una familia. Nuestros soldados y policías arriesgan su vida a diario por la seguridad de todos los colombianos. Hemos avanzado en bienestar, acompañamiento y equipamiento, y seguiremos trabajando por ellos”, señaló.

Sobre los apoyos a las familias, explicó que el Gobierno ha fortalecido las políticas de reparación: “Ya lo hemos creado con la Ley de Veteranos y con otras normas que garantizan que los soldados que mueren en combate reciban el 100 % de la asignación. Antes no era así”. También mencionó que el programa Hijos de Honor “busca dar educación y salud de por vida a los hijos e hijas de aquellos héroes que partieron, porque ya no van a tener al padre o a la madre”.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa Nacional | Foto: SEMANA / Guillermo Torres

En la conmemoración de sus 40 años, la Corporación Matamoros destacó que en los últimos cinco ha otorgado más de 6.000 apoyos educativos y que, en total, más de 16.000 familias de la Fuerza Pública han recibido algún tipo de ayuda. A estos esfuerzos se suman programas de inclusión laboral, un hogar de paso en Bogotá y acompañamiento a deportistas con discapacidad.

La noche terminó con un mensaje que se repitió entre los asistentes: que la memoria de los héroes se honra no solo con palabras, sino con oportunidades para quienes quedaron atrás.