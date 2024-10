Así se prepara el Congreso para tumbar polémico artículo que rebaja penas a violadores y asesinos de niños, ¿peligra la reforma a la justicia?

Aunque la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha hecho hasta lo imposible para explicar jurídicamente que “técnicamente no son beneficios” y que la iniciativa busca que los casos “no queden en la impunidad”, sus reflexiones no han logrado convencer a los colombianos y mucho menos a los congresistas.

Jurídicamente, es posible que surja un debate sobre la efectividad de la imposición de la pena, y varios abogados coincidirían en que ese artículo sería la solución para la impunidad. Sin embargo, el asunto en este caso es un mensaje político: no permitirán que se tramite dicha propuesta.

SEMANA conoció que los integrantes de la Comisión Primera del Senado ya le dijeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, a la fiscal Luz Adriana Camargo y al Gobierno Petro que no le jalarán a esa propuesta porque no están de acuerdo con esos beneficios y que no comparten la idea de que la Justicia esté colapsando por este tipo de delitos.