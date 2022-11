Atención | Capturan a cinco policías por la muerte de Juan Pablo González, el presunto violador de Hilary Castro

Cinco policías fueron capturados por su presunta participación en la muerte de Juan Pablo González Gómez, quien enfrentaba un proceso penal por el abuso sexual del que fue víctima Hilary Castro en una estación de TransMilenio. Tras ser cobijado con medida de aseguramiento por parte de un juez de Control de Garantías, el hombre apareció sin vida dentro de una de las celdas en la URI de Puente Aranda.

En un momento, la Inspección General de la Policía Nacional había suspendido a los cinco agentes y apartado de sus cargos mientras se adelantaba la investigación. Esto en conformidad con el proceso disciplinario por los hechos registrados en la tarde del 6 de noviembre.

La institución informó mediante un comunicado que en este caso ha prestado “toda la colaboración requerida a la Fiscalía General” para establecer las “circunstancias en las que falleció” González Gómez en la celda.

Los policías serán presentados en las próximas horas ante un juez de Control de Garantías de Bogotá para la legalización de la captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. El dictamen de Medicina Legal, y que reveló en exclusiva SEMANA, fue clave en la investigación.

El dictamen reveló que González Gómez fue golpeado hasta matarlo. El documento deja ver que el cuerpo del presunto abusador recibió una lluvia de golpes que provocaron su muerte, horas después de que un juez lo envió a la cárcel.

En las celdas de la URI de Puente Aranda, la Policía encontró el cuerpo del presunto abusador. Otros detenidos informaron a los custodios que el hombre estaba en el suelo y no respondía a los llamados. De manera inmediata lo sacaron y trataron de reanimarlo, pero seguía sin respuesta, estaba muerto. Fue asesinado en la misma celda que compartía con decenas de detenidos.

Las primeras hipótesis indicaban que Juan Pablo González Gómez se habría suicidado, incluso se advirtió que pidió permiso para ir al baño y en este espacio se habría quitado la vida. Sin embargo, con el paso de las horas las versiones fueron modificando y ahora SEMANA pudo confirmar que efectivamente fue asesinado; por lo menos así lo dejó claro Medicina Legal al concluir que la causa de la muerte es violenta, tipo homicidio.

En la mañana del 8 de noviembre la Fiscalía General le imputó cargos a González Gómez los delitos de acceso carnal abusivo y hurto calificado y agravado, cargos que el presunto abusador no aceptó. Debido a la gravedad de los hechos, una jueza ordenó enviarlo a la cárcel. Sin embargo, mientras buscaban un cupo fue trasladado a las celdas de la URI de Paloquemao.

A las pocas horas se confirmó que González, de 42 años de edad, había sido encontrado muerto. La Policía abrió una investigación disciplinaria, pero el tema es de resorte penal. González Gómez fue asesinado mientras estaba privado de la libertad, bajo custodia del Estado.

Juan Pablo abordó a Hilary en una estación de TransMilenio

Por medio de las redes sociales, Hilary Castro denunció lo que le ocurrió en la estación de La Castellana de TransMilenio. La joven relató que en la noche del 31 de octubre se bajó del bus articulado y en ese momento empezó a ser seguida por un hombre. En la estación no había un policía ni personal del sistema masivo de transporte.

El hombre le mostró un cuchillo, la despojó de sus pertenencias y luego la habría obligado a salir del sistema articulado de transporte para abusar sexualmente de ella. Dos jóvenes que estaban en la estación la auxiliaron y le prestaron toda la ayuda posible.

🚨🚨 Denuncia Pública. 🚨🚨



El día de ayer Hilary Castro (@La_femiloka ) fue victima de abuso en la estación de @TransMilenio la Castellena donde no habia ni un solo celador o policía cerca, intento realizar la denuncia correspondiente y no tuvo ninguna respuesta por parte(1/2) pic.twitter.com/uM9VbQw5zH — Prensa Libre🌐 (@prensa_librecol) November 2, 2022

Interponer la denuncia, al otro día, representó una odisea. “Cojo fuerzas, después que mi mamá me insistiera mucho, decido ir a poner la denuncia. Un abogado nos aconsejó ir a la URI de la 38, allá nos dijeron que no se podía porque era para adultos y yo soy una menor de edad. Nos trasladamos a la 30 con 12, que es la que queda cerca de la estación de Ricaurte; ahí nos dicen que no se puede porque la persona que abusó de mí es un menor de edad y que nos fuéramos a la 38- Ahí también nos dicen que no reciben denuncias porque ya son más de las 5 de la tarde y mi caso no es de urgencia″.

Tras intentar contactarse con la línea de TransMilenio se llevaron la sorpresa que no estaba en servicio. “Estoy cansada que los procesos judiciales sean revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas”.