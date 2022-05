Atención: cuarta dosis de la vacuna anticovid llegaría en los próximos días, dice secretario de Salud de Bogotá

A pesar que desde el 1 de mayo en Colombia es permitido el no uso del tapabocas en espacios cerrados, con algunas excepciones, en el caso concreto de Bogotá la covid-19 es aún un tema de preocupación sanitaria, tal como lo explicó el secretario de Salud de la ciudad, Alejandro Gómez.

En conversación con la emisora Blu Radio, el funcionario indicó que aún con la caída de los contagios por el nuevo coronavirus, es importante que las personas sigan confiando en la vacunación contra esta enfermedad; de hecho, mencionó que en los próximos días podría empezar a implementarse un nuevo refuerzo en la inmunización de los bogotanos.

“Chateaba con el viceministro de Salud, el doctor Germán Escobar y le preguntaba por el segundo refuerzo o cuarta dosis para personas que no tengan inmunosupresión. Le pregunté cuándo podríamos empezar a aplicárselo a quienes tenían primer refuerzo y están pidiendo segundo, porque la gente que ya se vacunó quiere seguir. Parece ser una decisión que se tomará a nivel ministerial, tal vez en este mes de mayo, a la vuelta de 10 o 15 días, eso también dependerá de la cantidad de vacunas que tengamos. No está aprobado el refuerzo porque no sabemos incluso con qué biológico lo haríamos”, explicó Gómez.

Sin embargo, el secretario de Salud explicó que, al menos en la capital colombiana, no existe aún la autorización “de poner la cuarta dosis, por eso lo mencionaba con el señor viceministro y él me dijo que probablemente a la vuelta de dos semanas darán esa autorización”.

Bogotá tiene actualmente 928 casos activos de COVID-19. Compartimos el más reciente reporte con los contagios por localidades y más datos de interés📊📈.

En #SaluDataTeTieneElDato encuentras toda la información oficial sobre el coronavirus en la ciudad 👉https://t.co/CvdCHOuguP pic.twitter.com/FR661QFtPe — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 2, 2022

Asimismo, detalló que esto no significa que se vaya a eliminar la presencia de la covid-19 en Bogotá, pues, de hecho, en caso de llegar al fin de la pandemia, esta enfermedad se convertiría en una endemia. Esto significa que las personas se tendrían que acostumbrar a vivir con el virus, pero sin el miedo de que este sea mortal. Por esto, recomendó que lo mejor es mantener los protocolos de bioseguridad en el futuro.

“La covid-19 no se ha ido y probablemente no se va a ir nunca de Bogotá. Esta es una enfermedad de las que llamamos endémicas, no solamente tuvimos la pandemia, sino que la tendremos por los años de los años y nos tendremos que vacunar con cierta periodicidad”, añadió Gómez.

No obstante, para el secretario es importante dejar claro que todas estas son solo recomendaciones que da el Distrito, pero que en ningún caso son obligaciones que la ciudadanía deba cumplir.

“En Latinoamérica nos saludamos de manera muy efusiva, nos besamos y abrazamos mucho. Pienso que en ningún caso puede haber una prohibición para este tipo de manifestaciones. Todo el mundo decidirá cuál es la higiene respiratoria que tendrá en el futuro”, explicó.

Luego añadió: “Hay personas que seguirán usando el tapabocas y para ellas todo nuestro respeto. Hay personas que van a seguir lavándose las manos, probablemente dos o tres veces en la mañana o en la tarde. Yo apoyo ese tipo de medidas. Tal vez la mayor ventilación es una medida epidemiológicamente más interesante que prohibir manifestaciones sentimentales”.

"No podemos bajar la guardia frente a la vacunación; aún nos faltan muchos niños y niñas por vacunar. Madre, padre, cuidador, llévelos a vacunar contra el covid-19 y también contra las enfermedades prevenibles del esquema permanente", puntualiza el secretario @AlejandroGL2014 pic.twitter.com/p4LQWckRQ4 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 2, 2022

Cabe recordar que, aunque muchas personas mencionan esta como una cuarta dosis de la vacuna anticovid, las autoridades nacionales y distritales prefieren denominarla como un “segundo refuerzo”, teniendo en cuenta que no todos los biológicos necesitan la misma cantidad de dosis para lograr una inmunización completa.

Específicamente, la vacuna de Janssen tiene una discrepancia clara con el resto de biológicos que se inyectan en Colombia: a diferencia de otras como la de Pfizer, Moderna, Sinovac y AstraZeneca, la de Johnson & Johnson solo requiere de una dosis para completar el esquema completo de vacunación; por lo que en ese caso el segundo refuerzo sería la tercera dosis, mientras que en el resto de vacunas sí sería la cuarta.