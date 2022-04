Instalan en colegios de Bogotá puntos de vacunación contra sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla y covid-19

Con el propósito de inmunizar a todos los niños, niñas y adolescentes contra enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en conjunto con las Secretarías Distritales de Educación e Integración Social, van a unir esfuerzos para que los menores de edad que estudian en los colegios públicos y privados se pongan al día en sus vacunas acorde con la edad y reciban además la dosis adicional de la vacuna contra sarampión – rubéola.

Según señala el Distrito, en 2021 y lo corrido de 2022 se han realizado más de 340 jornadas en las que se han inmunizado aproximadamente a 231.097 niñas, niños y adolescentes. No obstante, es necesario intensificar esta labor para lograr el 100 % de la cobertura.

Precisamente, en el marco de la 22a Jornada de Vacunación en las Américas y la 11a Semana Mundial de Inmunización, la Administración Distrital instaló puntos de vacunación en jardines y colegios públicos y privados para que la ciudadanía aproveche y comience o complete sus esquemas contra enfermedades como sarampión, difteria, poliomielitis, covid- 19 y fiebre amarilla, entre otros.

Además, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se realizarán jornadas de inmunización en 31 instituciones de esta entidad nacional, así como acciones de acompañamiento y sensibilización para madres, padres y cuidadores.

“Todos estamos trabajando de la mano. Las EPS, magisterio, Fuerzas Armadas, Ecopetrol, la Universidad Nacional y toda la red hospitalaria pública y privada. Queremos rematar la semana de vacunación este sábado y estaremos en alcaldías, centros zonales y puntos de ICBF. Empezaremos a levantar las restricciones que hemos tenido de manera tranquila y segura para evitar complicaciones de carácter respiratorio”, aseguró el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

A la fecha, en Bogotá faltan 398.077 niños y niñas por aplicarse la dosis adicional contra sarampión y rubéola; además, 9.051 menores de un año, 11.360 de un año de edad y 7.871 de cinco años, aún no completan sus esquemas.

“Tenemos reportes importantes e interesantes en materia de vacunación, pero en estos momentos debemos redoblar esfuerzos. Nos unimos a la semana de vacunación de las Américas y vamos a tener 63 puntos de vacunación en colegios públicos y privados”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Ante este contexto y gracias al apoyo de las EPS e IPS, la ciudad cuenta con más de 300 puntos de vacunación que están disponibles en centros comerciales, parques, sectores con alta afluencia de público, así como colegios públicos y privados en todas las localidades.

Frente a la campaña que busca la aplicación de una dosis adicional contra sarampión- rubéola, que se inició en abril de 2021 y finaliza el 30 de abril de 2022, se evidencia una población escolarizada pendiente por vacunar de 242.241 menores, que corresponden al 22,5 % de la meta total de la ciudad.

Frente al cumplimiento del esquema de vacunación covid-19, menos del 30 % de la población escolar está pendiente de iniciar esquemas.

Por esta razón se han priorizado puntos de vacunación para las instituciones educativas que lo requieran o que aún no los hayan tenido. Bajo este contexto, del 23 al 30 de abril de 2022 se instalarán 63 puntos de vacunación en colegios públicos y privados.

La vacunación también estará en los jardines infantiles. “Estamos atendiendo cerca de 70.000 niños. Por supuesto, esta estrategia de vacunación es muy importante para niños y niñas de primera infancia”, informó la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer. “Tenemos ya 8 jardines identificados en zonas que sabemos que los índices de vacunación son bajos. Que no tener la información no sea excusa para que niñas y niños no estén vacunados”, agregó la funcionaria.

La directora (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Liliana Pulido, resaltó la articulación con el Distrito para estos temas de vacunación, para priorizar a la primera infancia, y la importancia de las vacunas para proteger la vida. “Este esfuerzo nos lleva a recordar unas cifras para mostrarle a los padres de familia la seguridad de las vacunas: estas salvan 5 vidas al día. Un niño que se vacuna puede ser sano y estar listo para aprender. Estamos buscando un efecto protector masivo para garantizar que puedan volver a su vida normal”, manifestó.

Para las madres, padres o cuidadores que no puedan acompañar a sus hijas o hijos a estas jornadas, se sugiere que envíen el consentimiento informado para la vacuna de covid-19 y la autorización para el esquema básico. De esta manera, se podrá vacunar al menor de edad.

También es clave presentar los carnés del esquema completo de vacunación y de covid- 19. Estos serán verificados por el personal a cargo de la inmunización y, de faltar alguna dosis de cualquier vacuna, se procederá a aplicarla al estudiante.

Sin embargo, es importante resaltar que si el esquema de vacunación del estudiante no está completo, esto no será un impedimento para el acceso a los colegios oficiales de la ciudad ni a las clases impartidas en las instituciones.

Durante la semana se llevarán a cabo jornadas en colegios oficiales y se informará a las familias de las instituciones educativas asignadas.

Para identificar el punto de vacunación más cercano, las personas pueden ingresar al sitio web www.saludcapital.gov.co y consultar todos los puntos habilitados, con la dirección y horarios disponibles.