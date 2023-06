Atención: cuatro hombres y dos mujeres muertas dejan combates ente las Fuerzas Militares y el ELN en Arauca

El ministro de la Defensa Iván Velásquez, confirmó que en el departamento de Arauca se presentaron fuertes combates contra la guerrilla del ELN, donde se confirma la muerte de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres.

“Efectivamente las Fuerzas Militares han venido sosteniendo enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, que el resultado preliminar que hay es seis integrantes de esa organización muertos, cuatro hombres, dos mujeres, el decomiso de material de guerra y que todavía se continúan las operaciones en la Arauquita, en el territorio donde se están produciendo”, dijo el ministro Velásquez.

Ministro de Defensa Iván Velásquez. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El alto funcionario también respondió a los trinos del jefe máximo del ELN, Antonio García, quien dijo que esas operaciones contra la guerrilla hacían parte de un plan de la extrema derecha. “Este no es un plan de la extrema derecha, es el cumplimiento del deber de las Fuerzas Militares. A menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha, porque no hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo y la disposición desde el mes de enero cuando el Ejército de Liberación Nacional rechazó el cese al fuego en esa oportunidad, desde ese momento cuando el señor Presidente dejó sin efecto el decreto que disponía la suspensión de operaciones ofensivas, la disposición fue, Fuerzas Militares tienen que continuar cumpliendo su deber constitucional realizando operaciones ofensivas”.

Agregó que, “desafortunadamente es el tema de la guerra, esto es lo que se ha producido también en el día de hoy. Y esperamos en la vigencia del cese convenido todavía no decretado, que podamos generar espacios también, como hemos insistido desde el gobierno, como lo ha repetido el presidente, espacios también de tranquilidad fundamentalmente para las comunidades”.

En las últimas horas se conocieron varios trinos del jefe máximo del ELN, Antonio García, sobre las acciones militares que se estaban ejecutando por parte de la fuerza pública.

#ALERTA 🔴

El plan de la extrema derecha junto con las Fuerzas Militares para seguir realizando operaciones militares contra el ELN está en pleno desarrollo.



Se conoce que no cumplirán las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia.

🧵👇 — Antonio García (@antonioGaCDTE) June 27, 2023

Es de recordar que recientemente el Gobierno y el ELN firmaron en Cuba, un acuerdo para concretar un cese al fuego bilateral, el cual entraría a regir a partir del mes de agosto.

Gobierno Petro y el ELN firman el cese al fuego en La Habana. Lo escandaloso es que podrán seguir secuestrando y extorsionando

Luego de mucho ir y venir, el Gobierno nacional y el ELN pactaron finalmente este viernes el esquivo cese al fuego bilateral, con el fin de llevar un alivio humanitario a varias zonas del país mientras continúan los diálogos de paz.

La foto del estrechón de manos entre Petro y Antonio García del ELN para dar inicio al cese al fuego el 3 de agosto. - Foto: Presidencia de la Repúlica

Este cese al fuego fue buscado con ansias por el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, el pasado 31 de diciembre el presidente había anunciado que supuestamente se había pactado un cese con esta guerrilla, pero pocas horas después salió el ELN a desmentir la información.

Sin embargo, seis meses después, por fin se logró este avance. Durante la firma del cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado, Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, país que sirve como mediador en las negociaciones, informó que “el 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal”.

El canciller cubano enfatizó en que desde este mismo 9 de junio empieza el “proceso de alistamiento”.

Según explicó el diplomático, este cese al fuego tendrá una duración de seis meses (180 días), pero la idea es que tenga continuidad, previa aprobación de las partes. Asimismo, se informó que el cuarto ciclo de negociaciones se llevará a cabo en Venezuela a partir del 14 de agosto hasta el 4 de septiembre. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en las negociaciones con el Gobierno nacional, habló desde La Habana sobre el cese bilateral al fuego pactado. El jefe guerrillero desea que los acuerdos firmados tengan el respaldo de la ciudadanía y elogió la disposición del presidente Gustavo Petro para hacer la paz.

Hay que mencionar que el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, había indicado que el cese al fuego no comprendía que se suspendieran las operaciones militares contra la guerrilla del ELN. Dijo el funcionario que el cese entraba en vigencia solamente hasta el momento en el que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto, el cual se tiene contemplado para la primera semana de agosto.

Ministro de la Defensa, Iván Velásquez. - Foto: SEMANA

Es de recordar que luego del acuerdo para lograr un cese, el ELN secuestró a la esposa de un militar en Arauca.

Urgente: ELN volvió a secuestrar, a pesar del cese al fuego con el Gobierno Petro. La víctima es la esposa de un militar; aquí la historia

El comando de la Octava División del Ejército acusó al ELN de ser el presunto responsable del secuestro de dos personas que se desplazaban en la vía entre Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.

“Una de las personas corresponde a la esposa de uno de nuestros militares quien pertenece a la Fuerza de Tarea Quirón, y de un conductor civil de transporte público. Este crimen de lesa humanidad, y de acuerdo con lo informado, ocurrió en la tarde del 13 de junio del presente año, cuando la señora esposa del militar se movilizaba en un vehículo público”, indicó el Ejército.

Añadió la institución militar: “Rechazamos categóricamente este acto criminal que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario”.